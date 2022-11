Всички използваме социалните мрежи ежедневно. Проучванията показват, че това може да причини депресия. Но защо? Могат ли социалните мрежи да причинят депресия? Отговор дава каналът Now You Know във vbox7.

Обхватът на социалните платформи непрекъснато се увеличава.

Потребителите могат да поддържат връзка с приятели и семейство, да споделят информация и избягват скуката.

Но множество проучвания показват, че прекарването на твърде много време в такъв тип приложения може да доведе до увеличаване на симптомите на депресия.

Един фактор, причиняващ депресия може да бъде, че социалните мрежи отнемат много от всекидневното време на човек, оставяйки други важни занимания на заден план.

Друг проблем е натискът, който потребителите могат да почувстват за сравняване с невъзможните идеали за красота и успех и мозъкът да се справи със сензорното претоварване от дисплея.

Затова трябва да се правят периодични почивки от социалните мрежи!