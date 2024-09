Влияе ли пълнолунието на съня и как?

Общоприето схващане е, че пълнолунието може да причини безсъние, тъй като много хора смятат, че моделите им на сън се променят с лунния цикъл. Влиянието на Луната върху съня е предмет както на фолклора, така и на научни изследвания и разбирането на потенциалните ефекти на пълнолунието може да бъде полезно при управлението на навиците за почивка през нощта.

Лунен цикъл

Лунният цикъл започва с новолуние, когато луната е почти невидима от Земята, тъй като частта, която се вижда от планетата, не е осветена от слънцето. Оттам преминава в нарастващ полумесец – фаза, през която се вижда част от Луната.

С напредване на цикъла се наблюдава нарастващата фаза, през която повече от половината от естествения ни спътник е на показ, което води до пълнолуние, пише framar.bg. По време на този етап повърхността на Луната е напълно осветена, което създава яркото кълбо, което се свързва с пълнолунието.

След пълнолунието видимата част на Луната намалява през следващите фази, което води обратно към новолуние. Този цикъл отнема около 29,5 дни, което означава, че приблизително веднъж месечно се наблюдава пълнолуние.

Как влияе пълнолунието на съня?

От хиляди години хората проявяват любопитство относно ефектите на пълнолунието върху съня, поради което през последните десетилетия са проведени множество проучвания. Резултатите са смесени. Важно е обаче да се отбележи, че докато откритията, показващи връзка, са убедителни, те не означават непременно, че пълнолунието нарушава съня на всички хора. Чувствителността към промените в околната среда, включително лунния цикъл, може да варира в широки граници. Някои хора могат да почувстват значителни разлики в моделите си на сън, докато други да не забележат никаква промяна.

Що се отнася до съня, някои проучвания установяват, че Луната може да повлияе на:

Нивата на мелатонин

Някои проучвания предполагат, че пълнолунието може да повлияе на производството на мелатонин – хормон, който играе решаваща роля в регулирането на цикъла сън-събуждане – потенциално нарушавайки циркадните ритми на съня. Това може да повлияе на времето, необходимо за заспиване, или на качеството на съня. Констатациите показват, че по време на пълнолуние на някои хора им отнема повече време да заспят, отколкото през останалите фази. Продължителността на съня може също да е по-кратка при пълна луна.

Ефективността на съня

Ефективността на съня или времето в леглото, прекарано в сън, може да се понижи по време на пълнолуние, според някои изследвания. Това означава, че дори и човек да прекарва обичайното време в леглото, може да не спи толкова добре, колкото по време на други фази.

REM съня

Сънят с бързо движение на очите (REM) е етап, известен с ярки сънища. Той играе важна роля в ученето и паметта и проучванията показват, че времето, необходимо за достигане на фазата, може да бъде по-дълго при пълнолуние, което потенциално засяга възстановителната функция на съня.

Ефектите на пълнолунието върху мъжете и жените

Изследванията показват, че когато става въпрос за въздействието на пълнолунието върху съня, може да има някои разлики между мъжете и жените.

Проучванията показват, че мъжете и жените често имат различни модели на сън и нужди, което може да повлияе на това как всеки пол преживява ефектите на пълнолунието. Жените може да са по-чувствителни към факторите на околната среда, които се променят по време на пълнолуние.

Хормоналните колебания, които жените, изпитват през менструалния цикъл, биха могли да взаимодействат с лунния цикъл, потенциално усилвайки ефектите на пълнолунието върху съня. Жените могат да изпитат по-изразени нарушения на съня, ако пълнолунието съвпада с определени фази от менструалния цикъл.

Does a full moon *really* affect your sleep?: https://www.calm.com/blog/does-a-full-moon-affect-sleep