Учени откриха лек срещу затлъстяването

Американски учени са разработили експериментално лекарство - специфично антитяло. Еднократно инжектиране подобрява метаболизма и позволява постигане на здравословно тегло. Резултатите от изследването са публикувани в списанието "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", съобщава РИА Новости, цитирани от Канал 3.

Растежните фактори на фибробластите (FGF) са многофункционални протеини, които играят ключова роля в пролиферацията и диференциацията на широк кръг от клетки и тъкани. Един от тях, хормонът FGF21, който се произвежда в клетките на мастната тъкан и панкреаса, регулира метаболизма, енергийните разходи и хранителното поведение.

Преди това учените експериментално са доказали, че редовното приложение на FGF21 или модифицираните му варианти подобрява метаболитните процеси при гризачи, нечовешки примати и хора, които могат ефективно и безопасно да намалят теглото. Бързото елиминиране на тези протеини от организма обаче изисква често дозиране, което намалява терапевтичната им стойност.

Американски учени, водени от Пунит Арора, предлагат използването на дългодействащо антитяло BFKB8488A за борба със затлъстяването. Известно е, че FGF21 контролира метаболитната хомеостаза на органи чрез рецепторните комплекси FGFR1 / KLB.

При проучвания върху маймуни Cynomolgus и хора, авторите демонстрират, че BFKB8488A антитялото имитира ефекта на FGF21 и активира този рецептор, т.е. работи като агонист.

Учените тестваха ефекта на антителата при хора в рандомизирано, сляпо, плацебо контролирано клинично изпитване фаза 1 при 60 души с наднормено тегло или затлъстяване.

Резултатите показаха, че еднократно подкожно инжектиране на BFKB8488A води до подобряване на метаболизма, който продължава до 60 дни. Със същата стандартизирана диета с калорично балансирана диета, участниците, които са получили антитялото, са отбелязали 1.20 килограма загуба на тегло през периода на изследване, в сравнение с 0.28 килограма в групата на плацебо.

Тези участници отбелязват отхвърляне на сладки храни и седмица след инжектирането техните кардиометаболитни параметри се подобряват, приемът на въглехидрати намалява, достигайки минимална стойност – 50% от първоначалното ниво - между 15 и 22 дни.

Авторите отбелязват, че са необходими по-нататъшни клинични изпитвания, за да се разработят по-категорични препоръки, но вече е ясно, че BFKB8488A антитялото е в състояние да коригира метаболитната дисфункция при затлъстели хора и да промени поведението им при хранене.