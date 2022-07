Тези съвети за кожата ще ви подмладят с поне 10 години

Сънят и грижата за себе си удължават младостта, казва семейната лекарка Томи Мичъл. Тя изброи прости начини да изглеждате по-млади в интервю за Eat This, Not That, пише БГНЕС!

Мичъл съветва редовно да овлажнявате кожата и да се отървете от мъртвите кожни клетки на епидермиса. „Ексфолирането помага за премахването на мъртвите клетки и насърчава обновяването на клетките, оставяйки кожата да изглежда по-свежа и по-млада“, обяснява тя.

Лекарката отбелязва, че под въздействието на ултравиолетовото лъчение кожата старее по-бързо. „Продължителното излагане на ултравиолетова светлина може да доведе до рак на кожата, преждевременно стареене и други сериозни здравословни проблеми. Ето защо е толкова важно да използвате слънцезащитни продукти всеки ден, дори в облачни дни“, казва тя.

Мичъл припомня, че една от основните роли за поддържане на здравето и младостта играят пълноценният сън и балансираната диета. Получаването на достатъчно почивка е от съществено значение за производството на колаген, който поддържа кожата да изглежда плътна и млада, докато богатите на антиоксиданти плодове и зеленчуци предпазват кожата от уврежданията на свободните радикали, казва тя.

„Ако искате кожата ви да изглежда по най-добрия начин, включете повече здравословни храни като сьомга, авокадо, боровинки, куркума и спанак в диетата си“, препоръчва тя.

Специалистката е убедена, че тютюнопушенето е основният враг на младостта и здравето. Според нея този вреден навик намалява притока на кръв към кожата и ускорява появата на бръчки.

Преди това Томи Мичъл каза как да спаси мозъка от деформация поради стрес. За да направите това, тя препоръчва да спортувате умерено, да прекарвате повече време със семейството и приятелите си, както и да медитирате и да правите дихателни практики.