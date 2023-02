По препоръки на Световната здравна организация (СЗО) мазнините в менюто ни не трябва да надвишават 30% от дневния калориен прием. Това разбира се са средни стойности, а всеки от нас има индивидуални нужди.

Трябва да имаме предвид дали ще използваме мазнината за салата, пържене или печене. Ако една мазнина е здравословна в суров вид, то при термична обработка това може да се промени драстично.

Ето и кои мазнини са най-полезни за салати, за пържене и печене:



Най-добрите мазнини за салати

Масло от тиквени семки - тиквеното масло се е използвало още отпреди 300 години. В кулинарията най-често се добавя към десерти, супи, салати, сосове, яхнии.

Масло от ядки – малко по-скъпи са, но са с доста силен вкус. Достатъчно е малко количество, за да има салатата наситен вкус.



Зехтин Extra-Virgin - перфектната здравословна и лесна за купуване мазнина за овкусяване на салати.

Сусамово олио - чудесно е за овкусяване на зелеви салати. Трябва да сте много внимателни с него, защото има силен вкус.

Лененото олио е подходящо за салати и печене заради ниската си точка на димене.

Най-добрите мазнини за пържене и печене

Маслото от авокадо е чудесно за вашите кулинарни шедьоври, особено изискващи висок градус на приготвяне.

Слънчогледовото олио не е идеалният избор за мазнина за пържене, но достъпната му цена го прави предпочитана мазнина за много домакинства, пише fakti.bg. Рафинираното олио започва да пуши при температура 227 градуса, а нерафинираното - едва при 107. Така че ако говорим за пържене, по-добре е да използваме рафинирано олио.

Рапично масло - това е чудесно масло за готвене, защото вкусът му е неутрален, има лека текстура, висока толерантност към топлина.

Кокосовото масло е идеално за пържене. То съдържа 90% наситени мастни киселини, може да понижи нивото на холестерола в организма.

И още един лесен ориентир - мазнините с ниска точка на димене са по-подходящи за овкусяване на салати и ястия, след като са били приготвени. Мазнините с високатемпература на димене се препоръчват за пържене и печене.

Ето каква е точката на димене на различните мазнини:

Кокосово масло –до 177° C

Бадемово олио – до 220° C

Слънчогледово олио, нерафинирано – до 107° C

Слънчогледово олио, рафинирано – до 227° C

Ленено масло – до 107°C

Студено пресован зехтин –до 160°C

Студено пресован зехтин с ниска киселинност 207°C

Зехтин Virgin – до 216°C

Обикновено краве масло – до 177°C

Сусамово, нерафинирано – до 177°C

Сусамово масло 210°C

Масло от гроздови семена – до 216°C

Царевично, рафинирано масло 232°C

Царевично, нерафинирано масло – до 160°C

Свинска мас – до 180°C