Сексът е здраве! Колко често трябва да го правим?

Сексът веднъж седмично има положителен ефект върху здравето на жените, установиха учени от Тексаския университет в Остин.

Според резултатите от изследването, публикувани в The Journal of the American Medical Association, редовната сексуална активност оказва значително влияние върху физическото и психическото благосъстояние на жените.

Експертите стигнаха до извода, че отношенията с мъжете влияят на здравето на жените по същия начин, както качественият сън, спортът и правилното хранене. Както обясниха учените, по време на полов акт се отделят хормони, които имат силен ефект върху тялото, а именно серотонин, допамин и естроген.

В същото време сексолозите отбелязват, че интимните отношения с редовен партньор са по-добри от срещите с непознати. Според лекарите в такива случаи рискът от заразяване с болести, предавани по полов път, намалява, пише Блиц.