Революционно откритие: Лекарство убива напълно вируса на ХИВ

Учени от Университета в Мичиган са открили потенциално лекарство срещу ХИВ. Това съобщава списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изследователите установили, че вирусът използва протеина Nef, за да победи имунната система на заразения организъм. С него ХИВ потиска активността на друг протеин MHC-I, спирайки имунната система да разпознава заразените клетки, които трябва да бъдат елиминирани.

Скринингът на база данни с 200 000 малки молекули показа, че няма известни съединения сред одобрените от FDA лекарства, които биха могли да блокират Nef и да възстановят функцията на MHC-I.

Въпреки това, в LSI библиотеката на продуктите за микробен синтез, която съдържа информация за 30 000 съединения, бе открит клас антибиотици, наречени плейкомакролиди, които могат да блокират Nef.

Плейкомакролидите се използват широко в лабораторни експерименти, включващи спиране на лизозоми, органели, при които увредените клетъчни компоненти се унищожават. Поради това те се считат за твърде токсични и опасни за употреба като лекарства.

Въпреки това, плеикомакролидът конканамицин А инхибира Nef при много по-ниски концентрации от тези, необходими за инхибиране на лизозомата.

В експеримента учените лекували заразени с ХИВ клетки, експресиращи Nef, с конканамицин А и установили, че цитотоксичните Т клетки са в състояние да пречистят заразените клетки. Необходими са обаче допълнителни изследвания за разработване на подходящи лекарства./zdrave.to