Ядките свалят кръвната захар

Ядките помагат за понижаване на нивата на кръвната захар, твърди специализираното американско издание Eat This, Not That! Отбелязва се, че нивото на глюкозата в кръвта зависи не само от въглехидратите, но и от количеството протеини, мазнини и фибри, които присъстват в храната.

Експертите съветват да се консумират ядки като допълнение към други храни, като ябълки, които бързо повишават и след това понижават нивата на кръвната захар. Въпреки това, добавянето на шепа ядки или ядково масло към вашата диета може да помогне за намаляване на скокове и спадове на кръвната захар след хранене. В резултат на това тези закуски ще ви накарат да се чувствате сити по-дълго.

Освен това ядките, особено бадемите, са богати на витамин Е и помагат за намаляване на възпалението. Те също така предпазват сърдечно-съдовата система.