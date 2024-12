Пийте тази напитка 2 часа преди лягане и ще спите като бебе

Пиенето на сок от череши преди лягане ще ви помогне да спите добре, тъй като стимулира освобождаването на този хормон

Експертът по съня д-р Шам Сингх призова да се пие една вкусна плодова напитка два часа преди лягане. Той коментира защо си струва да добавите тази напитка към диетата. Д-р Сингх обяснява, че черешите съдържат мелатонин, хормон, който регулира циркадните ритми.

Благодарение на това сокът от това зрънце насърчава добрия сън. „Най-доброто време за това е един до два часа преди лягане. През това време ще се усвои мелатонинът от черешите”, подчерта специалистът.

Ползи от черешовия сок за съня

"Ако имате признаци на безсъние, тогава сокът от череши може да се превърне в естествено и напълно безопасно хапче за сън. Напитката помага за премахване на проблеми със съня. Забележимо се подобрява и качеството на нощната почивка", казва специалистът.

Мелатонинът е важен хормон за здраво психическо състояние. При недостига му човек развива депресия, забравяне. Мелатонинът се освобождава през нощта, когато човек спи. Пиенето на сок от череши преди лягане ще ви помогне да спите добре, тъй като стимулира освобождаването на този хормон.

Експертът по съня също така отбеляза, че за максимална ефективност сокът от череши трябва да се пие редовно. Той пояснява, че това се отнася за студено пресованите сокове без оцветители и захар, а не за така наречените "натурални" сокове, които изобилстват от захар, оцветители и вредни консерванти, пише Блиц.

Други ползи от сока от череши за тялото

Сокът от череши е напитка, която е обичана от много хора по света. Известен е със своите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които помагат в борбата с рака. Поради ниския си гликемичен индекс е подходящ за диабетици. Този сок ще бъде полезен и за тези, които искат да отслабнат. Това обаче не са всичките му полезни свойства. Лекарят изброява и останалите от тях.

Полезни свойства на сока от череши:

предотвратява образуването на тумори на дебелото черво;

облекчава умората и повишава жизнеността след спорт;

намалява болката, причинена от ревматизъм и остеоартрит;

предпазва от инфекции;

облекчава подуване и газове;

предотвратява развитието на болестите на Паркинсон и Алцхаймер;

подобрява зрението;

помага за ускоряване на метаболизма.

Експертът препоръчват да пиете сок от череши, за да се предпазите от някои заболявания, тъй като съдържа противовъзпалителни и антиоксидантни вещества, както и витамини и други полезни компоненти.

Той допълва, че болестите, от които черешовият сок предпазва, са:

анемия;

рак;

деменция;

стомашни проблеми;

артрит и остеоартрит;

хипертония;

затлъстяване;

захарен диабет;

Фибрите, присъстващи в черешовия сок, предотвратяват синдрома на лениви черва. Тоест, помагат при запек и следователно осигуряват бързо и лесно отслабване. Тази напитка е нискокалорична. Богата е на витамини и минерали. Черешовият сок помага за нормализиране на метаболизма и отслабване без вреда за здравето.

"Проучване, публикувано в списание Current Developments in Nutrition, установи, че ежедневното пиене на сок от череши значително намалява всички симптоми на артрит. Други проучвания показват, че пиенето на напитката всеки ден води до забележимо намаляване на нивата на С-реактивен протеин (CRP), маркер за възпаление", казва специалистът.

Черешите или натуралният сок от череши също могат да бъдат полезни за хора, които страдат от повтарящи се пристъпи на особено болезнена форма на артрит, подагра. Характеризира се с подуване на ставите, най-често ставата на палеца на крака.

Анализ на 10 проучвания, публикувани в Journal of the American College of Nutrition, установи, че спортистите, които пият тръпчив сок от череши преди тренировки, състезания и маратони, имат по-добра издръжливост.

Учените отдават толкова добри резултати на високата концентрация на антоцианини в сока, мощни антиоксиданти, които намаляват възпалението и увеличават притока на кръв към мускулите. В допълнение, тази напитка намалява загубата на сила и ускорява възстановяването на мускулите след интензивни тренировки.

Самите череши съдържат висока концентрация на антиоксиданти, които помагат за забавяне на стареенето. В сока количеството им се увеличава. Следователно, с редовна консумация на напитка от етзи плодове, можете да намалите броя на бръчките, да подобрите тена и да се отървете от несъвършенствата.

"Пиенето на черешов сок е особено важно за тези, които често боледуват от настинки и грип. Напитката може значително да засили защитните функции на организма. Въпреки това си струва да запомните, че добавената захар може, напротив, да отслаби имунната система", казва още лекарят.