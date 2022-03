Пет начина да свалите лошия холестерол

Лекарка от САЩ посочи пет начина за намаляване на нивата на лошия холестерол, неговите препоръки са публикувани от Eat This, Not That! (ETNT).

Лесли Чо вярва, че за да намалите количеството на лошия холестерол, който причинява инфаркти и инсулти, трябва да ядете повече растителни храни, да пиете по-малко алкохол, да отслабнете, да спортувате редовно и да спрете да пушите.

Чо препоръчва преминаване към разнообразна диета, състояща се от растителни протеини, намиращи се в бобовите растения, рибата и фибрите. „Поне 30 грама разтворими фибри на ден всъщност могат да намалят холестерола“, уверява тя.

Алкохолът, според нея, също може да причини излишно количество лош холестерол в тялото, тъй като често той се произвежда с помощта на захар. Чо препоръчва на мъжете да пият не повече от две чаши вино на ден, а на жените не повече от една.

Наднорменото тегло също е една от причините за появата на излишен холестерол. „Излишната телесна мазнина влияе върху начина, по който тялото използва холестерола и забавя отстраняването на лошия холестерол от тялото“, пояснява Чо. Според нея намаляването на теглото с 5-10% ще доведе до намаляването на лошия холестерол в същия обем.

Специалистката препоръчва също да тренирате поне половин час на ден, за да увеличите количеството добър холестерол. Чо не насърчава незабавното влизане във фитнес залата, но вместо това препоръчва да се движите повече през целия ден, като например да се качите по стълбите, вместо да използвате асансьора.

Пушенето също увеличава количеството на лошия холестерол в кръвта, а освен това токсините, съдържащи се в дима, увреждат стените на кръвоносните съдове, което води до развитие на атеросклероза. „Тютюнопушенето е едно от най-лошите неща не само за сърцето, но и за белите дробове и мозъка“, категорична е Чо.

