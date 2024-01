От тези 10 напитки се напълнява неусетно

Когато става дума за отслабване, автоматично заговаряме какви храни да добавим или извадим от диетата си. Но това, което пиете, може да бъде също толкова въздействащо, колкото и това, което ядете, що се отнася до отслабването. Диетолози разкриват кои напитки трябва да избягвате, ако се опитвате да отслабнете, пише Eat This, Not That.

Напитките могат да бъдат тихи виновници за наддаване на тегло, защото често съдържат празни калории от добавени захари и им липсва ситостта, която идва от консумацията на цели, богати на хранителни вещества храни. За разлика от твърдите храни, течните калории може да не предизвикат същото усещане за ситост, което води до повишен общ калориен прием през целия ден. Освен това, сладките напитки могат да причинят скокове в нивата на кръвната захар, което кара тялото ви да складира излишната захар като мазнини. Да следим за скритите калории в напитките е от съществено значение за тези, които се стремят към постигане на устойчива загуба на тегло, тъй като дори привидно безобидни напитки могат да добавят допълнителни калории, които водят до наддаване на тегло.

Независимо дали искате да свалите няколко килограма или да поддържате здравословно тегло, за което сте работили толкова упорито, внимаването към избора на напитки е от решаващо значение за здравословното управление на теглото.

Ето кои са 10-те най-лоши напитки за отслабване според диетолози.

1. Плодови сокове

Въпреки здравословния си имидж, много плодови сокове са пълни с добавени захари, които могат да осуетят отслабването ви. Диетолозите предупреждават срещу тези привидно здравословни напитки поради концентрираните захари, които могат да повишат нивата на кръвната захар и да доведат до повишен прием на калории.

"Много хора вярват, че плодовият сок е здравословна напитка, дори ако е направен със 100 процента плодове. Но докато плодовият сок съдържа повече хранителни вещества от газирана напитка например, в него липсват фибрите на целия плод. Това означава, че сокът няма да осигури усещането за ситост, както яденето на плодове, и води до по-бързо консумиране на калории.", посочва диетолог.

2. Лате

„Въпреки че черното кафе може да носи антиоксиданти и да осигури други ползи, напитките с кафе, като фрапучино и лате, не предоставят същите предимства," обяснява Муди. "Напитки като лате могат да съдържат мляко, сметана, добавени захари и бита сметана. Въпреки че ежедневната чаша чисто кафе сутрин е добре за отслабване, тъй като черното кафе съдържа малко или никакви калории, ежедневното лате може да направи загубата на тегло много по-трудна." Следващия път, когато жадувате за богато, кремообразно лате, помислете дали да изберете по-проста опция от черно кафе или неподсладена алтернатива с много по-ниско съдържание на калории.

3. Алкохолни напитки

Макар че едно социално питие може да изглежда като безобиден начин за разпускане, алкохолните напитки значително допринасят за наддаването на тегло и могат да попречат на усилията за отслабване. Това е така, защото всеки грам алкохол съдържа седем калории.

„Алкохолът сам по себе си може да има вредно въздействие върху метаболизма, тъй като дейности като препиване могат да причинят повече натрупване на мазнини и понижаване на кръвната захар, което да ви накара да се чувствате по-гладни," предупреждава диетологът Дестини Муди. "Освен тези ефекти, алкохолът като бирата и коктейлите може да съдържа пшеница, плодов сок, газирани напитки и сиропи, които могат да увеличат приема на калории рязко."

4. Овесено мляко

Въпреки че овесеното мляко е добра опция за вегани и тези, чувствителни към лактоза, съдържанието на добавени захари и калории може да ви изненада. "Проблемът с това мляко на растителна основа е, че в сравнение с други вегански заместители като соята, то има тенденция да няма протеини, но има високо съдържание на въглехидрати," казва Муди. "Това може да бъде опасно за тези, които искат да свалят тегло, тъй като протеинът ви кара да се чувствате сити, а без него пиенето на напитка с високо съдържание на въглехидрати толкова бързо причинява скокове и сривове на кръвната захар. Това означава, че овесеното мляко може да увеличи приема на калории и апетита - опасна рецепта при отслабване."

5. Енергийни напитки

Въпреки обещанието си за бързо повишаване на енергията, енергийните напитки често съдържат добавени захари и кофеин, което може косвено да повлияе на управлението на теглото. Вместо това изберете естествени енергийни източници като балансирана диета, съсредоточена върху пълноценни храни и добър сън.

„Подобно на кафето, хората могат да пият енергийни напитки всеки ден или няколко пъти дневно. Тези напитки обаче обикновено съдържат добавени захари или други калорични съединения за подобряване на вкуса. Така че, ако се опитвате да отслабнете, създаването на навик да пиете енергийни напитки не е най-добрата идея," казва Муди.

6. Газирани напитки

Натоварени със захари и лишени от хранителна стойност, тези газирани напитки доставят празни калории, които могат да се натрупат бързо. Диетолозите препоръчват да изберем вода или билкови чайове - хидратиране без ненужните захари.

„От гледна точка на енергийния баланс, диетичните газирани напитки са по-добри за отслабване от пълните с калории и захар версии," казва личният треньор и регистриран диетолог Джиана Маси. "Разпространен мит е, че пиенето на диетична газирана вода е по-лошо за отслабване от обикновената газирана вода. Това просто не е вярно от гледна точка на енергийния баланс. Ако обичате газирани напитки, опитайте диетична версия като отправна точка. Това значително ще намали общото количество калории, които приемате."

7. Лимонада

Въпреки че тръпчивостта на лимонадата може да изглежда невинна, съдържанието на захар в нея може да е много и с това калорично. Избирането на прясно изцеден лимон във вода или леко подсладен с мед вариант може да бъде по-благоприятна алтернатива.

„Допълнителните калории от добавени захари, консумирани чрез пиене на напитки, не са полезна стратегия за управление на теглото,“ заявява Маси. "Консумирането на минимални калории чрез източници на напитки е стратегия, която много могат да приложат."

8. Плодово смути

Смутитата, често възприемани като здравословни, могат да се превърнат в захарни бомби, когато им липсва протеин. Протеинът е най-засищащият макронутриент, който може да помогне за поддържане на управлението на теглото. Дайте на вашите плодови смутита протеинов тласък, като добавите гръцко кисело мляко или протеин на прах, за да ги направите по-благоприятни за отслабване.

„Въпреки че плодовите смутита могат да бъдат здравословни, те също могат да оставят хората недоволни. С цел отслабване, най-добре е да консумирате плодови смутита с добавка на протеин или порция мазнини - например фъстъчено масло, за да сте сигурни, че се чувствате по-сити. Протеинът ви помага да се чувствате сити и помага на вашата чиста мускулна маса, което е печелившо когато целите отслабване," казва Маси.

9. Изотонни или спортни напитки

Продавани за повишаване на хидратацията по време на интензивна физическа активност, спортните напитки не са всичко, за което се представят. Те често имат високо съдържание на захар и са лишени от хранителни вещества, което ви кара да консумирате допълнителни калории без храна. Ако искате да останете хидратирани по време на тренировка, вашият най-сигурен залог е добрата стара вода.

„За повечето хора нямаме нужда от спортна напитка, за да се хидратираме адекватно," казва Маси. "Спортните напитки ще осигурят допълнителни калории и захар, което е добре за спортисти или хора, които трябва да попълнят запасите си от гликоген, докато тренират. Тези с цел загуба на тегло ще искат да пият обикновена вода или да изберат неподсладена или без захар версия, ако искат да консумират спортна напитка."

10. Зехтин

Въпреки че зехтинът има своето място в здравословната диета, включването му в модерни напитки може да не съответства на целите за отслабване поради високата му калорична плътност. Според USDA една супена лъжица зехтин осигурява 124 калории с ниска хранителна стойност.

„Всеки път, когато добавите допълнителна енергия и увеличите енергийната плътност към нещо лесно за консумация, особено чрез напитки, това ще увеличи общите калории, които приемате," обяснява Маси. "Мазнините съдържат девет калории на грам и когато добавите зехтин или продукти с високо съдържание на мазнини към продукт за пиене, вие консумирате голямо количество калории за кратък период от време, което няма да помогне с теглото управление. Вместо това разпределете мазнините през целия ден и избягвайте да пиете излишни мазнини, като добавяне на зехтин към напитка."