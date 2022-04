Кои хора трябва да се въздържат от консумацията на вино

Независимо дали обичате да прекарвате вечерите си с чаша пино гриджо, или предпочитате любимата си паста с каберне совиньон, виното е важна част от ежедневието на много хора. Например според американския Институт по вината средният американец консумира повече от 13 литра от него всяка година.

Виното обаче не е за всеки. И отказът от него не е само за тези, които просто не харесват вкуса му. Експерти съветват в "Eat This, Not That" кой не трябва да го употребява, пише БГНЕС.

1. Диабетици

Хората с диабет трябва да внимават с виното.

Лиан Постън, специалист в Invigor Medical, казва, че виното може да окаже влияние върху нивата на кръвната захар, особено ако се пие на гладно.

"Диабетиците трябва да са много внимателни с виното", казва Постън. "Пиенето на алкохол на празен стомах може значително да понижи нивата на кръвната захар и да доведе до тежка хипогликемия, която може да доведе до диабетна кома".

2. Хора, приемащи успокоителни или болкоуспокояващи

Независимо от това какви успокоителни или болкоуспокояващи приемате, пиенето на алкохол във всички случаи крие значителни рискове.

"Успокоителните и болкоуспокояващите са депресанти, което означава, че забавят мозъчната дейност, а алкохолът прави същото", коментира Постън.

Според доклад от 2014 г., публикуван в списанието Morbidity and Mortality Weekly на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, алкохолът е причина за 18,5% от посещенията в спешното отделение, свързани с приемането на опиоидни аналгетици, и за 22,1% от смъртните случаи, свързани с употребата им.

3. Хора, приемащи дисулфирам

Дисулфирамът е лекарство, което се използва за лечение на хроничен алкохолизъм. В комбинация с вино може да има сериозни странични ефекти.

"Ако консумирате алкохол, докато приемате това лекарство, може да се появят главоболие, повръщане, гадене, слабост, промени в дишането и сърдечната честота", обяснява Постън.

4. Хора с астма

Изненадващо е, че ако страдате от астма, чаша-две вино може да ви направи по-податливи на пристъпи.

"У астматиците могат да се появят нежелани реакции към виното поради чувствителност към сулфити", казва д-р Крис Ейри.