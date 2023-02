Ключът за отслабването е скрит при ставане

За да ускорите отслабването, трябва всяка сутрин да пиете вода с лимон и да си правите дневния план за хранене, уверява фитнес треньорката Виктория Брейди. Тя щрихира начин за по-ефективно отслабване с няколко сутрешни действия в статия за Eat This, Not That!.

На първо място, Брейди посъветва да не започвате сутринта с мобилния телефон, а вместо това да си позволите пълноценно събуждане с разтягане от 5 до 10 минути. „Когато тялото е подложено на стрес, отслабването става още по-трудно поради освобождаването на кортизол, който насърчава натрупването на мазнини. Затова разтягането и вниманието върху психическото състояние облекчават стреса и зареждат с енергия“, обясни тя.

След като се събуди, треньорката предложи да изпие чаша вода с лимон, за да се събуди храносмилателната система и да се ускори метаболизма. След това Брейди препоръча да започне упражнения за сърцето.

Според нея упражненията сутрин са й помогнали да стане по-концентрирана и са повишили енергийните й нива.

В заключение, треньорката обърна внимание на важността на планирането на диетата за деня. Тя посъветва внимателно да планирате менюто за закуска, обяд и вечеря и да го следвате. Това ще помогне да се избегне импулсивното преяждане и да се направи храната балансирана.