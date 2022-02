Диетолог от САЩ разказа какви вредни ефекти върху тялото може да има липсата на зеленчуци в диетата, предаде изданието Eat This, Not That!

Кристен Хикман твърди, че липсата на зеленчуци в ежедневната диета може да доведе до проблеми с червата, липса на чувство за ситост след хранене и липса на основни хранителни вещества.

Американският специалист е сигурен, че балансираната диета е много важна за правилното функциониране на мозъка. Хикман каза, че според проучване в списанието Psychiatry Research, недостатъчното количество зеленчуци и плодове в диетата е пряко свързано с развитието на депресия. Така че хората, които ядат брашнени продукти, сладкиши и полуфабрикати, не получават достатъчно витамини, които се съдържат в зеленчуците, необходими за нормалното функциониране на мозъка.

Хикман също така припомни, че зеленчуците и плодовете са най-важният източник на фибри и сложни въглехидрати. Без тях човек никога няма да се почувства напълно сит, което може да доведе до преяждане. Освен това, липсата на достатъчно фибри може да доведе до скокове в кръвната захар, което може да ви накара да се почувствате гладни, дори ако току-що сте яли.

Фибрите също са много важни за правилното функциониране на храносмилателната система, а липсата им, според Хикман, може да наруши нормалното функциониране на червата. Също така, поради липсата на зеленчуци в диетата, тялото няма да получи много хранителни вещества и витамини, чийто дефицит не може да бъде запълнен по друг начин. Например витамините А, С, Е, магнезий, цинк, фосфор и фолиева киселина много трудно се набавят от други източници, казва диетологът.