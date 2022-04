Искате да забавите остаряването? Ето какво да направите

Стареенето е естествен процес, но може да изглеждате възможно най-добре и да забавите стареенето, смятат експертите.

Американският диетолог Лорън Манакър назова няколко прости начина, с които можете без усилие да забавите стареенето. Това съобщава Eat This, Not That, цитиран от fakti.bg.

Според експерта за забавяне на стареенето на кожата трябва да се използват хранителни добавки на базата на колагенови пептиди. Те могат да бъдат използвани под формата на прах или таблетки.

Диета с високо съдържание на зеленчуци, плодове и мазна риба като сьомга или риба тон също ще бъде от полза за тялото. Манакър твърди, че яденето на морски дарове намалява случаите на Алцхаймер, сърдечни заболявания и рак. Освен това морските дарове допринасят за подобряване на здравето на мозъка и когнитивните функции по време на стареенето.

Диетологът съветва също да откажете и цигарите, ако искате да запазите младежкия си вид по-дълго време.