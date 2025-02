Големите грешки във фитнеса, които допускаме след 50

Внимание, маниаци! Фитнес треньорът Тайлър Рийд изброи пет фитнес навика, които разрушават ставите след 50-годишната възраст. Думите му са цитирани от Eat This, Not That.

Първата грешка според него е изобилието на кардио тренировки с ударно натоварване. Той съветва да се заменят високо интензивните занимания с по-ниска интензивност, като колоездене, плуване, гребане и интервално ходене. „Вземете правилните обувки с достатъчно омекотяване, за да абсорбирате удара и да защитите ставите си“, добави експертът.

Следващата грешка е вдигането на големи тежести с лоша техника. Рийд отбеляза, че правилната техника е по-важна от размера на тежестта. За да усъвършенствате техниката си, той препоръча да работите с треньор.

Фитнес експертът говори и за негативното влияние на пропускането на загревките и упражненията. „Винаги започвайте с 5-10 минути динамично разтягане или леки движения. Правете упражнения за мобилност като кръгове с ръце, отваряне на бедрата и люлеене на краката. „Правете леко разтягане след тренировките си“, предложи той.

Друга грешка е претоварването на ставите с твърде много тежест. Рийд препоръчва да се използват умерени тежести и да се правят повече повторения.

Накрая треньорът подчерта, че болките в ставите и усещането за пренатоварване трябва да се пренебрегват. Експертът посъветва да спрете упражнението, ако се появи болка, да не забравяте за почивните дни или активното възстановяване, както и да обмислите възможностите за приемане на добавки, благоприятни за ставите, пише БГНЕС