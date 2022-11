Електронните цигари ви съсипват от кариеси

Учени от Университета Тъфтс описаха влиянието на електронните цигари върху здравето на зъбите. Резултатите от изследването са представени в The Journal of the American Dental Association. Авторите подчертават, че тяхната работа е първата, която изследва връзката между електронните цигари с повишен риск от кариес, пише БГНЕС.

За целта са анализирани данни на над 13 000 пациенти на възраст над 16 години, които са били лекувани в дентални клиники през 2019-2022 г. Около 79% от пушачите на електронни цигари са категоризирани като високорискови за кариес, в сравнение с близо 60% от контролната група.

Експертите обаче добавиха, че откритията нямат 100% доказателства за тази връзка, въпреки че илюстрират определен модел. Планирани са допълнителни проучвания за потвърждаване на получената информация, в които е необходимо да се проучи как пушенето на електронната цигара влияе върху микробиологията на слюнката.

Освен това трябва да се въведат проучвания за употребата на електронни цигари в медицинската история на пациента. Изследователите препоръчват това и на детските зъболекари, тъй като използването на електронните цигари сред подрастващите непрекъснато нараства. Такива пациенти трябва да предприемат по-сериозен подход към лечението и профилактиката на кариеса, включително използването на пасти за зъби и изплаквания с флуор и да увеличат броя на посещенията в стоматологичния кабинет.