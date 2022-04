Експерти разкриха четирите най-добри зеленчука за отслабване

Диетолозите Къртни Д'Анджело и Триста Бест назоваха четирите основни зеленчуци за отслабване и те са спанак, червени чушки, броколи и моркови, пише Eat This, Not That!, цитиран от БГНЕС.

Според Д'Анджело спанакът е богат на хранителни вещества и е добър за салата, сотиране или добавяне към протеиново смути. Според двамата експерти добавянето на спанак към диетата може да помогне да се отървете от мазнините по корема. Д'Анджело отбелязва, че този продукт съдържа фибри, които помагат за по-доброто усвояване на хранителните вещества и подпомагат храносмилането. Съдържа и витамин К, който е полезен за отслабване, включително за премахване на мазнините по корема.

Според Бест идеалният зеленчук за диета е червена чушка. „Чушките са с ниско съдържание на калории и високо съдържание на хранителни вещества и помагат за създаване на чувство за ситост след хранене. Тази комбинация помага да се предотврати преяждането през деня“, обяснява Бест. Тя отбелязва, че фибрите и капсацинът, съдържащи се в чушките, също допринасят за отслабването.

И двамата диетолози са убедени, че броколите помагат да се чувстваме сити, дават енергия, предотвратяват напълняването, подпомагат храносмилането и са най-добрият помощник за тънка талия. Д'Анджело обяснява, че това се дължи на високото съдържание на витамин С, калций и хром в зеленчука. Бест добавя, че броколите също са богати на антиоксиданти, които намаляват възпалението в тялото.