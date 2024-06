Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие, нарушения в съня, разконцентриране във вестибуларния апарат и най-вече промени в нормалното кръвно налягане



Цял месец, всеки ден ще ни връхлитат магнитни бури, предупреждава Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ, пише "Телеграф".

Центърът предупреждава, че прогнозата е динамична и търпи промени в различните дни.

През по-голямата част от седмицата стойността на Кр индекса е 3, като за днес, 18 юни , той е 4.

В сряда, 19 юни, се предвиждат мощни изригвания на Слънцето, което означава, че ни връхлита мощна магнитна буря с жълто ниво на опасност. Очаква се силните бурите да ни заливат до 23 юни. След това с различна активност те ще продължат до 13 юли.

След тази датата всеки ден ще има различна по сила магнитна буря.

Според Meteoagent обаче силата на магнитната буря за 18 юни е в червената зона, след което в следващите дни ще са по-ниски стойностите.

Онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури, която предлага и Meteo се изчислява с помощта на сателитни системи NOAA, TESIS и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят.

Прогнозата се актуализира онлайн, тъй като такива данни се получават от слънчевата активност (обикновено на всеки 10 минути)

