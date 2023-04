Доказаха, че оптимистите живеят по-дълго

На 17 септември църквата почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава почит на добродетелите със същите названия. Знаете ли, че хората, които по-лесно изпитват вяра, надежда и любов, живеят по-дълго? При това е доказано от научно изследване от преди само няколко години.

Учени от Бостън установиха, че най-оптимистичните хора живеят средно с 11 до 15 процента по-дълго от своите по-песимистични връстници. Жените, които са оптимисти, също имат 50 процента по-голяма вероятност да доживеят поне до 85-годишна възраст, докато оптимистите мъже са 70 процента по-склонни да живеят толкова дълго, казва Люина Лий, водещ изследовател и професор по психиатрия в Медицинския факултет на Бостънския университет.

„В предишни проучвания изследователите са установили, че по-оптимистичните хора са склонни да имат по-нисък риск от хронични заболявания и преждевременна смърт“, казва д-р Лий. "Нашето проучване направи още една крачка напред по посока на същата теза."

Оптимистите обикновено очакват добри неща да се случат в бъдеще и чувстват, че могат да контролират важни резултати. Те са склонни да останат позитивни и да правят най-доброто, на което са способни – и в личния си, и в професионалния си живот.

Сега част от вас си казват: „Ами ако не съм оптимист по природа?! Това значи ли, че нямам същите шансове?!“ Ето и добрата новина: психиката е само около 25 процента наследствена, казва Лий, а това означава, че хората имат някакъв контрол върху нивото на добрите си мисли. Тя ни уверява, че когнитивно-поведенческата терапия помага много за това да придобием характер на оптимист, а също така и красивите представи за бъдещето. Колкото по-упорито се стараете да си представяте бъдещето по начина, по който бихте искали да изглежда то, толкова по-оптимистично става мисленето ви.

За да проведат своите изследвания, Лий и другите учени сравниха резултатите от две независимо проведени проучвания - едно, което проследи близо 70 000 жени в продължение на десетилетие, и друго, което изследва около 1400 мъже в продължение на 30 години. Хората сами категоризират нивото на своя оптимизъм, като отговарят с изавления от типа на „В несигурни времена обикновено очаквам най-доброто“ или „Винаги съм оптимист за бъдещето си“.

Заключението, че оптимистичните хора са склонни да живеят по -дълго, е вярно независимо от други фактори, включително социално-икономически статус, индекс на телесна маса, социална интеграция и употреба на алкохол, казва д-р Лий. Констатациите са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, пише mila.bg.

Проучването оставя само един въпрос без отговор: защо оптимистите вероятно ще живеят по-дълго? Въпреки че не е ясно научно, изследователите смятат, че оптимистите може да са по-добри в регулирането на стресовите фактори и да се възстановят по-бързо от смущаващи събития. Оптимистите също обикновено имат по-здравословни навици като спорт и упражнения и са по-малко склонни да пушат и да злоупотребяват с алкохол.

Учените вече знаят, че оптимизмът може да даде на хората самоефикасността за постигане на трудни цели, да защити здравето им във време на силен стрес, да укрепи романтичните им отношения, да подобри хранителните навици и да улесни търсенето на работа. Днес - и това едва ли би било изненада за оптимистите - изследователите знаят, че оптимистичните хора са по-склонни да правят тези неща до дълбока старост.