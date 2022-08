Диетолози: Ударно бързо отслабване се прави със зеленчуци

Дори и да остава само месец до сватбата, има начини да отслабнете бързо и безопасно, твърдят диетолозите. Те изброиха най-ефективните методи в интервю за Eat This, Not That!

Диетоложката Никол Суингъл препоръча да ядете повече зеленчуци и да ги добавяте към всяко хранене. Според нея зеленчуците съдържат фибри, които ви карат да се чувствате сити по-дълго. Тя също така предложи да се откажете от допълнителните закуски в кафенета и ресторанти, по време на които е лесно да приемете много повече калории, отколкото ви трябват, и дори да не го забележите.

Нейната колежка Жанет Кимсъл посъветва да преразгледате диетата си и да се уверите, че тя съдържа достатъчно храни с протеини. Друго правило за отслабване преди сватбата е отказът от газирани напитки. В същото време според нея е важно да се изключат и диетичните газирани напитки, тъй като те също имат много захар.

„Накрая, преди хранене си струва да оцените чувството на глад по скала от 1 до 10“, заключи Суинг. „Това ще ви помогне да отслабнете, защото ще ви накара да спрете и да помислите дали тялото ви наистина е гладно или просто ви е скучно и затова искате да ядете.“

