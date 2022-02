"Аз съм и Аз ще бъда": Световен ден за борба с рака

4 февруари е Световният ден за борба с онкологичните заболявания, на който преди няколко години UICC (Международен съюз за контрол на рака) и СЗО започват кампания под мотото: "I Am and I Will" - "Аз съм и Аз ще бъда". Тя призовава всички – лекари, пациенти, политици, обществото като цяло, да поеме своя личен ангажимент за намаляване на глобалните последици от рака и да бъдат предприети действени мерки.

Най-честите симптоми на рака са болките, които се появяват в късните етапи на заболяването, а навременното наблюдение от лекар е гаранция за това да бъде диагностициран навреме. Това заяви пред в. „Извистия” заместник-директорът на Института за изследване на рака "Н. Н. Блохин" Александър Петровски.

"Раковите заболявания нямат специфични симптоми. В повечето случаи болката се проявява, когато ракът вече се е развил", каза Петровски.

Той обясни, че раковите заболявания се проявяват по много различни начини, дори повишаването на кръвното налягане може да бъде симптом на рак, като например тумор в кората на надбъбречната жлеза. Въпреки това не е възможно пациентът сам да установи наличието на злокачествен тумор въз основа на определени симптоми.

В повечето държави съществуват скринингови програми за най-разпространените видове рак - рак на дебелото черво, рак на шийката на матката, рак на простатата и рак на гърдата - с цел навременно откриване на раковите заболявания, каза Петровски. Прегледите се извършват по програма за медицински прегледи в зависимост от възрастта на човека, уточни той.

Ако човек има съмнения за определено онкологично заболяване, не е необходимо веднага да тича при онколог, първото нещо, което трябва да направи, е да се консултира с общопрактикуващ лекар, който ще го насочи към онколог, ако е необходимо, заяви Петровски. Според него ракът е болест на възрастните хора, като средната възраст на заболелите е около 60 години, така че колкото по-възрастен е човек, толкова по-голям е рискът да развие рак.