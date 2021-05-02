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Патриарх Неофит получи Благодатния огън ВИДЕО

  • 02.05.2021 | 12:00
    • https://www.marica.bg/video/patriarh-neofit-poluchi-blagodatniq-ogan-video Marica.bg
  • Marica.bg
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Негово Светейшество българският патриарх Неофит   

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Негово Светейшество Българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим, който по-рано вчера снизходи на Божи гроб.

Това съобщиха от пресцентъра на Св. Синод на БПЦ. Огънят бе донесен в Патриаршеския дом в Софийската св митрополия от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, който води българската делегация в Йерусалим.

След изпяване на тропара "Възкресение Твое, Христе Спасе", Негово Светейшество патриарх Неофит пожела радостно посрещане на празника Възкресение Христово на целия български народ.

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