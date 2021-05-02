Патриарх Неофит получи Благодатния огън ВИДЕО

Негово Светейшество Българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим, който по-рано вчера снизходи на Божи гроб.

Това съобщиха от пресцентъра на Св. Синод на БПЦ. Огънят бе донесен в Патриаршеския дом в Софийската св митрополия от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, който води българската делегация в Йерусалим.

След изпяване на тропара "Възкресение Твое, Христе Спасе", Негово Светейшество патриарх Неофит пожела радостно посрещане на празника Възкресение Христово на целия български народ.