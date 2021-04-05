Това са депутатите в новото 45-то Народно събрание СПИСЪК

Това е списъкът с депутатите в новото 45-то Народно събрание. В него са възможни размествания заради преференции в бюлетините, а също и защото не са включени гласовете от секциите в чужбина.

1-и МИР - Благоевград (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Ивайло Александров Златанов

Георги Запрев Динев

“БСП за България”

Георги Георгиев Михайлов

Емил Славчов Колевичин

“Има такъв народ”

Илко Стоянов Стоянов

Георги Захаринин Попов

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

Елхан Мехмедов Кълков

“Демократична България”

Иван Йорданов Димитров

ВМРО

Стоян Радков Божинов

2-и МИР - Бургас (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Любен Любенов Дилов

Ивелина Веселинова Василева

Деница Пламенова Николова

Димитър Бойчев Петров

“БСП за България”

Петър Георгиев Кънев

Юлия Трифонова Йоргова-Форд

“Има такъв народ”

Ивайло Ванев Вълчев

Димитър Стоянов Гърдев

Александър Стайков Марков

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

“Демократична България”

Димитър Георгиев Найденов

“Изправи се! Мутри вън!”

Живко Иванов Табаков

ВМРО

Георги Василев Манев

3-и МИР - Варна (15 мандата)

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Страцимир Илков Павлов

Таня Тодорова Петрова

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

“БСП за България”

Борислав Гуцанов Гуцанов

Филчо Кръстев Филев

Павел Енев Раличко

“Има такъв народ”

Любомир Антонов Каримански

Бойко Петров Кафеджиев

Ивайло Красимиров Кожухаров

ДПС

Ерджан Себайтин Ебатин

“Демократична България”

Стоян Александров Михалев

“Изправи се! Мутри вън!”

Татяна Дончева Тотева

ВМРО

Иван Димов Иванов

4-и МИР - Велико Търново (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Любомира Симеонова Попова

Димитър Стойков Николов

“БСП за България”

Явор Руменов Божанков

Весела Николаева Лечева

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

ДПС

Мастън Османов Мастънов

“Демократична България”

Калоян Милков Янков

“Изправи се! Мутри вън!”

Юлиан Христов Войнов

5-и МИР- Видин (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

Коалиция “БСП за България”

Филип Стефанов Попов

“Има такъв народ”

Иво Георгиев Атанасов

“Демократична България”

Любен Иванов Иванов

6-и МИР - Враца (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Петя Цветанова Аврамова

Красен Георгиев Кръстев

“БСП за България”

Анастас Маринов Попдимитров

“Има такъв народ”

Георги Станчев Георгиев

“Демократична България”

Владислава Тошева Лакова

ДПС

Цветан Иванов Енчев

7-и МИР- Габрово (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

“БСП за България”

Крум Георгиев Дончев

“Има такъв народ!”

Любомир Антонов Каримански

ДПС

Мелекбер Шевки Велева

8-и МИР - Добрич (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

“БСП за България”

Мая Йорданова Димитрова

“Има такъв народ”

Дилян Господинов Господинов

ДПС

Хасан Ахмед Адемов

“Демократична България”

Албена Симеонова Върбанова

ВМРО

Йордан Илиев Йорданов

9-и МИР - Кърджали (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хасан Азис Исмаил

Ресми Мехмед Мурад

Мукаддес Юсуф Налбант

10-и МИР - Кюстендил (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

“БСП за България”

Румен Николов Георгиев

“Има такъв народ”

Виктория Димитрова Василева

ДПС

Стоян Генчев Стоянов

11-и МИР - Ловеч (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Младен Найденов Маринов

Коалиция "БСП за България”

Ирена Тодорова Анастасова

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

ДПС

Рушен Мехмед Риза

12-и МИР - Монтана (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

“БСП за България”

Атанас Петров Костадинов

“Има такъв народ”

Пламен Николаев Абровски

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

“Демократична България”

Михаил Ванюшев Иванов

13-и МИР - Пазарджик (9 мандата)

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Найден Тодоров Шопов

Валери Стефанов Вълков

“БСП за България”

Пламен Иванов Милев

Петя Николаева Цанкова

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

Светослав Георгиев Георгиев

ДПС

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

“Демократична България”

Любомир Венциславов Левичаров

14-и МИР - Перник (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

“БСП за България"

Стоян Михайлов Мирчев

“Има такъв народ”

Галя Маринова Бърдарска

“Демократична България”

Зорница Велинова Стратиева

15-и МИР - Плевен (9 мандата)

ГЕРБ-СДС

Григор Ангелов Горчев

Мирослав Николов Петров

“БСП за България”

Румен Василев Гечев

Стефан Иванов Бурджев

“Има такъв народ”

Радостин Петев Василев

Александър Атанасов Александров

ДПС

Велислава Иванова Кръстева

“Демократична България”

Найден Маринов Зеленогорски

ВМРО

Красимир Дончев Каракачанов

16-и МИР Пловдив - град (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Иван Борисов Тотев

Вежди Летиф Рашидов

Радомир Петров Чолаков

“БСП за България”

Иво Ангелов Христов

Иван Богомилов Петков

“Има такъв народ”

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Антоанета Андонова Стефанова

“Демократична България”

Манол Костадинов Пейков

“Изправи се! Мутри вън”

Николай Димитров Хаджигенов

ВМРО

Александър Маиров Сиди

17-и МИР Пловдив - област (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Дани Стефанова Каназирева

Данка Евстатиева Зидарова - Люртова

Йордан Стоянов Кръстанов

“БСП за България”

Манол Трифонов Генов

Веска Маринова Ненчева

“Има такъв народ”

Танер Кадир Тюркоглу

Лъчезар Иванов Бакърджиев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

“Демократична България”

Велизар Матеев Шаламанов

“Изправи се! Мутри вън”

Румен Маринов Йончев

ВМРО

Владимир Иванов Кисьов

18-и МИР - Разград (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

“Изправи се! Мутри вън”

Симеон Панов Изворов

19-и МИР - Русе (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красен Кирилов Кралев

Пламен Дулчев Нунев

Алисе Кямилова Муртезова

“БСП за България”

Крум Зарков

“Има такъв народ”

Светлин Костов Стоянов

ДПС

Бюрхан Илиязов Абазов

“Демократична България”

Митко Христов Кунчев

ВМРО

Искрен Василев Веселинов

20-и МИР - Силистра (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Тодор Стаматов Тодоров

“БСП за България”

Вяра Емилова Йорданова

“Има такъв народ”

Драгомир Стефанов Петров

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

21-и МИР - Сливен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

“БСП за България”

Атанас Зафиров Зафиров

“Има такъв народ”

Владимир Стоянов Русев

ДПС

Хатидже Мехмедова Георгиева

ВМРО

Христо Иванов Димитров

22-и МИР - Смолян (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

“БСП за България”

Александър Тихомиров Симов

“Има такъв народ”

Александър Николов Вълчев

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

23-и МИР - София (16 мандата)

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Димитър Борисов Главчев

Милена Цветанова Дамянова

Александър Койчев Иванов

“БСП за България”

Христо Танчев Проданов

Благовест Кирилов Кирилов

Емил Ценов Георгиев

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

Ива Митева Йорданова-Рупчева

Андрей Николаев Михайлов

“Демократична България”

Атанас Петров Атанасов

Антоанета Димитрова Цонева

Петър Ясенов Маринов

Надежда Георгиева Йорданова

“Изправи се! Мутри вън”

Мая Божидарова Манолова

24-и МИР - София (12 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Тома Любомиров Биков

Евгения Бисерова Алексиева

Георг Даниелов Георгиев

“БСП за България”

Георги Страхилов Свиленски

Димитър Иванов Данчев

“Има такъв народ”

Мика Михайлова Зайкова

Николай Стефанов Радулов

“Демократична България”

Владислав Панчев Панев

Цецка Георгиева Бачкова

Ивайло Николаев Мирчев

“Изправи се! Мутри вън”

Арман Агоп Бабикян

25-и МИР - София (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Христо Георгиев Гаджев

“БСП за България”

Корнелия Петрова Нинова

Иван Йорданов Димитров-Гранитски

Антон Константинов Кутев

“Има такъв народ”

Филип Маринов Станев

Пламен Иванов Данаилов

Пламен Николаев Николов

“Демократична България”

Христо Любомиров Иванов

Борислав Димитров Сандов

“Изправи се! Мутри вън!”

Николай Димитров Хаджигенов

ВМРО

Кузман Илиев Илиев

26-и МИР - София - област (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Николина Панайотова Ангелкова

Васил Цветков Цветков

“БСП за България”

Иван Ивайлов Ченчев

Игнат Гюров Гюров

“Има такъв народ”

Виктория Димитрова Василева

Георги Станчев Георгиев

“Демократична България”

Александър Димитров Симидчиев

27-и МИР - Стара Загора (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

“БСП за България”

Георги Янчев Гьоков

Драгомир Велков Стойнев

“Има такъв народ”

Станислав Тодоров Трифонов

Тихомир Гочев Тенев

ДПС

Халил Реджепов Летифов

“Демократична България”

Атанас Владиславов Славов

“Изправи се! Мутри вън!”

Светослав Бончев Колев

ВМРО

Антон Димов Андонов

28-и МИР - Търговище (4 мандата) ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мехмедова

“Демократична България”

Илина Симеонова Мутафчиева

29-и МИР - Хасково (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

“БСП за България”

Велизар Пенков Енчев

Михаил Христов Лисков

“Има такъв народ”

Силви Кирилов Петров

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

“Демократична България”

Катя Максимова Панева

“Изправи се! Мутри вън!”

Минко Велчев Ангелов

30-и МИР - Шумен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

“БСП за България”

Иван Валентинов Иванов

“Има такъв народ”

Йордан Свеженов Стоянов

ДПС

Айсел Исмаил Руфад

Хамид Бари Хамид

“Изправи се! Мутри вън!”

Иван Стоянов Капралов

31-и МИР - Ямбол (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Димитър Руменов Рунков

“БСП за България”

Кристиан Иванов Вигенин

“Има такъв народ”

Ивайло Ванев Вълчев

ВМРО

Мария Йорданова Цветкова

Източник „24 часа“