БСП одобри водачите на листи за изборите, ето кои са
- 03.10.2021 | 12:15
- 03.10.2021 | 12:17
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Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота. До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.
Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.
Водачи на листи:
1. Благоевград - Проф. Георги Михайлов
2. Бургас - Петър Кънев
3. Варна - Корнелия Нинова
4. Велико Търново - Явор Божанков
5. Видин - Филип Попов
6. Враца - Александър Симов
7. Габрово - Крум Дончев
8. Добрич - Мая Димитрова
9. Кърджали - Милко Багдасаров
10. Кюстендил - Бойко Клечков
11. Ловеч - Вяра Емилова Йорданова
12. Монтана - Ирена Анастасова
13. Пазарджик - Драгомир Стойнев
14. Перник - Стоян Мирчев
15. Плевен - проф. Румен Гечев
16. Пловдив-град - Кристиан Вигенин
17. Пловдив-област - Веска Ненчева
18. Разград - Елка Неделчева
19. Русе - Крум Зарков
20. Силистра - Атанас Костадинов
21. Сливен - Атанас Зафиров
22. Смолян - Емил Хумчев
23. София - Христо Проданов
24. София - Георги Свиленски
25. София - Корнелия Нинова
26. София-област - Иван Ченчев
27. Стара Загора - Георги Гьоков
28. Търговище - Кольо Милев
29. Хасково - Владимир Маринов
30. Шумен - Иван Иванов
31. Ямбол - Кристиан Вигенин
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