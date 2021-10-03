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БСП одобри водачите на листи за изборите, ето кои са

  • 03.10.2021 | 12:15
  • 03.10.2021 | 12:17
    • https://www.marica.bg/tema-v-razvitie/parlamentarni-izbori-2021/bsp-odobri-vodachite-na-listi-za-izborite-eto-koi-sa Marica.bg
  • Marica.bg
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Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота. До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.

Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.

Водачи на листи:

1. Благоевград - Проф. Георги Михайлов  

2. Бургас - Петър Кънев  

3. Варна - Корнелия Нинова  

4. Велико Търново - Явор Божанков

5. Видин - Филип Попов   

6. Враца - Александър Симов  

7. Габрово - Крум Дончев  

8. Добрич - Мая Димитрова  

9. Кърджали - Милко Багдасаров  

10. Кюстендил - Бойко Клечков  

11. Ловеч - Вяра Емилова Йорданова  

12. Монтана - Ирена Анастасова  

13. Пазарджик - Драгомир Стойнев  

14. Перник - Стоян Мирчев  

15. Плевен - проф. Румен Гечев  

16. Пловдив-град - Кристиан Вигенин 

 17. Пловдив-област - Веска Ненчева  

18. Разград - Елка Неделчева 

 19. Русе - Крум Зарков 

20. Силистра - Атанас Костадинов  

21. Сливен - Атанас Зафиров 

 22. Смолян - Емил Хумчев 

 23. София - Христо Проданов  

24. София - Георги Свиленски  

25. София - Корнелия Нинова  

26. София-област - Иван Ченчев  

27. Стара Загора - Георги Гьоков  

28. Търговище - Кольо Милев  

29. Хасково - Владимир Маринов  

30. Шумен - Иван Иванов  

31. Ямбол - Кристиан Вигенин

 

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