Столичната общинска избирателна комисия обяви избраните в общински съветници в София. Имената на новите 61 членове на СОС вече са посочени. Квотата е 5352 гласа. Няма избрани независими кандидати, предаде репортер на БГНЕС.

Местната коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България(Спаси София) ще има 23 общински съветници. Местната коалиция ГЕРБ-СДС печели 14 мандата. "БСП за България" ще има 9 общинари, а партия "Възраждане" – 8. По трима общински съветници ще имат партия "Има такъв народ" и местна коалиция КОД. Един ще е общинският съветник от ВМРО.

Двама са кандидатите за съветници, които отпадат от листите, тъй като са избрани за кметове. Тодор Димитров, който ще е кмет на Бухово и Весел Етугов, който ще е кмет на Мало Бучино.

Кандидатът за общински съветник Иво Божков от ПП-ДБ-СС е с рекордно много преференции – 5708. Кандидатите за кмет на София от първия тур - Вили Лилков, Деян Николов и Карлос Контрера влизат в състава на новия СОС.

Пълен списък с имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

1 Андрей Зографски

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

2 Анна Илиева Стойкова

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

3 Антон Гаро Хекимян

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

4 Антон Господинов Койчев

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

5 Ася Тодорова Тодорова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

6 Благовест Георгиев Георгиев

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

7 Благовеста Атанасова Кенарова

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

8 Бойко Георгиев Димитров

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

9 Бонка Сергеева Василева

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

10 Борис Бориславов Бонев

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

11 Ваня Лазарова Тагарева

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

12 Ваня Руменова Григорова

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

13

Васил Стайков Драганов

ВЪЗРАЖДАНЕ

14 Вениамин Иванов Воденичаров

ВЪЗРАЖДАНЕ

15 Венци Венциславов Стойчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

16 Веселин Йорданов Калановски

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

17 Вили Младенов Лилков

Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)

18 Войслав Георгиев Тодоров

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

19 Георги Валентинов Георгиев

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

20 Гергин Александров Борисов

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

21

Грети Иванова Стефанова

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

22 Деян Николаев Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

23 Диана Нинова Тонова

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

24 Димитър Бойков Вучев

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

25 Димитър Иванов Данаилов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

26 Димитър Петров Шалъфов

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

27 Димитър Първанов Димитров

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

28 Димитър Христов Петров

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

29 Диян Величков Стаматов

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

30 Драгомир Иванов Драгомиров

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

31 Драгомир Христов Младенов

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

32 Екатерина Евлогиева Йорданова

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

33 Емил Александров Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

34 Емилия Божидарова Ангелова

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

35 Еньо Енев Савов

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

36 Ивайло Йорданов Костадинов

ВЪЗРАЖДАНЕ

37 Ивайло Христов Йонков

Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)

38 Иван Георгиев Сотиров

Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ)

39 Иван Максимов Пешев

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

40 Иван Митьов Виделов

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

41 Иван Михайлов Алексиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

42 Иван Янчов Таков

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

43 Карлос Арналдо Контрера

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

44 Красимир Рангелов Гълъбов

ВЪЗРАЖДАНЕ

45 Лорита Георгиева Радева

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

46 Любомир Михайлов Минчев

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

47 Марта Руменова Георгиева

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

48 Мирослав Ласло Боршош

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

49 Николай Вельов Велчев

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

50 Пламен Иванов Данаилов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

51 Пламена Стаменова Терзирадева- Велкова

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

52 Прошко Начев Прошков

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

53 Росица Юри Николова

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

54 Саад Таммам Алуани

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

55 Симеон Борисов Ставрев

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

56 Станислав Чавдаров Младенов

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)

57 Стефан Атанасов Спасов

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

58 Татяна Николова Георгиева

Местна коалиция ГЕРБ /СДС/

59 Христо Николаев Копаранов

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

60 Цветелина Калинова Симеонова- Заркин

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

61 Цветомир Илиев Петров

МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

Решението на Общинска избирателна комисия - Столична община подлежи на обжалване пред Административен съд София в 7-дневен срок.