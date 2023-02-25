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НДСВ обяви листите, вижте кой води в Пловдив

  • 17:00, 25.02.2023
    • https://www.marica.bg/tema-v-razvitie/izbori-2023/ndsv-obqvi-listite-vijte-koy-vodi-v-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Днес на заседание Политическият съвет на НДСВ  утвърди листите  с кандидатите за парламентарните избори  на 2 април 2023 г. Вижте ги:


Благоевград – Атанас Гиздов,  Бургас – Димитър Казаков, Варна – Наско Рафайлов,  Велико Търново – Станимир Илчев,  Видин – Димитър Митов,  Враца – Момчил Младенов,  Габрово – Владимир Ангелов,  Добрич – Георги Желев,  Кърджали – Владимир Колев,  Кюстендил – Лоренцо Георгиев,  Ловеч – Емил Енчев, Пазарджик – Тодор Тодоров,  Перник – Светослав Димитров,  

Плевен – Стефан Петков, Пловдив-град - Борис Лозанов, Пловдив-област – Съби Давидов,  Разград – Пламен Първанов,  Русе – Илиян Илиев,  Силистра – Петко Добрев, Сливен – Мирослава Тенева,  Смолян – Лъчезар Ценков,  София 23 МИР – Станимир Илчев, София 24 МИР – Михаил Захариев,  София 25 МИР – Огнян Герджиков,  София-област – Съби Давидов,  Стара Загора – Ясен Начев,  Търговище – Валя Евтимова, Хасково – Дияна Карауланова,  Шумен – Паолин Николов,  Ямбол – Красимира Харутюнян. 

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Пловдив избори листи НДСВ
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