Звезди и Оги Цолов разтърсиха Пловдив с хитове СНИМКИ

Два от златните гласове на българския рок Звезди Керемидчиев и Огнян Цолов разтърсиха Пловдив със свои хитове, както и с класически парчета на "Дийп Пърпъл" и "Уайтснейк". Хиляди пловдивчани се насладиха на майсторското изпълнение на площад "Централен" в петък вечер.

Събитието бе организирано от политическа партия "Има такъв народ" и на него присъстваха водачите на листите на 16-ти и 17-ти МИР Гроздан Караджов и Тошко Йорданов, както и останалите кандидат депутати от Пловдив и областта.

"Ние сме рокерите на Слави", каза Лъчезар Бакърджиев, бивш зам. областен на Пловдив и кандидат депутат от листата на Пловдив-град за изборите на 2 октомври, който също се включи с китарата си в концерта. Той благодари на колегите си музиканти, че са дошли да подкрепят ИТН в Пловдив с вълнуващото рок шоу на централния площад.

Концертът завърши с "We are the Champions" на "Куин", на което всички кандидат-депутати от листата на ИТН избухнаха с пълна сила.

