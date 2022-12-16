Акад. Денков посрещна партиите на кръгла маса. Ще намерят ли допирни точки?
- 11:43, 16.12.2022
- 12:32, 16.12.2022
- 625
- 15
Акад. Николай Денков, който ще е кандидатът за премиер на "Продължаваме Промяната", организира обща среща с всички парламентарни групи днес.
На срещата се обсъждат евентуални допирни точки около приоритети за управление.
От името на ПГ на ГЕРБ-СДС на разговорите дойдоха Десислава Атанасова и Томислав Дончев.
На срещата ще бъдат обсъдени евентуални допирни точки около приоритети за управление.
В "Денят започва" по БНТ по-рано Надежда Йорданова от "Демократична България" заяви, че очаква на срещата да дойдат представители на всички парламентарни групи.
Христо Проданов от "БСП за България" заяви, че социалистите ще се отзоват на преговори за втория мандат.
Очаквайте подробности!
Атанас Славов: Ако има избори през март, машинното гласуване ще е премахнато, а хартиеното - силно компрометирано
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
15 коментара
Леш16.12.2022 | 12:18
https://trud.bg/%D0%BB%D0%B5%D1%88/
ГДБОП изпрати аферите на”Промяната”с газа на прокуратурата16.12.2022 | 12:16
https://trud.bg/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
ДАНС докладва по статии на “Труд”16.12.2022 | 12:12
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
Александър Николов:Прокуратурата не ме е викала за доставките на газ-с16.12.2022 | 12:09
С удоволствие бих дал информация https://trud.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BB/
Лъжите на Кирил Петков за Николай Павлов, “Булгаргаз”и азерите16.12.2022 | 11:53
https://trud.bg/%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/
Петър Петров,”Възраждане”:С недоверие и насмешка посрещаме кандидатура16.12.2022 | 11:48
Кандидатурата на Николай Денков https://trud.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Десислава Атанасова:Кандидатурата на Николай Денков за премиер е обреч16.12.2022 | 11:45
Е обречена https://trud.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
Взеха на подбив Николай Денков16.12.2022 | 11:38
https://trud.bg/%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Денков ЗАПЛАШИ България:В кабинета ми ще има ТОП-експерти като…Кирил16.12.2022 | 10:56
Кирил Петков и Асен Василев!! https://demokrat.bg/archives/13866
Генерал Гном лудее в Нова:Г-н Денков е мек..Радев ще даде третия манда16.12.2022 | 10:53
Мандат на ДПС https://demokrat.bg/archives/13872