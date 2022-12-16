Акад. Николай Денков, който ще е кандидатът за премиер на "Продължаваме Промяната", организира обща среща с всички парламентарни групи днес.

На срещата се обсъждат евентуални допирни точки около приоритети за управление.

От името на ПГ на ГЕРБ-СДС на разговорите дойдоха Десислава Атанасова и Томислав Дончев.

На срещата ще бъдат обсъдени евентуални допирни точки около приоритети за управление.

В "Денят започва" по БНТ по-рано Надежда Йорданова от "Демократична България" заяви, че очаква на срещата да дойдат представители на всички парламентарни групи.

Христо Проданов от "БСП за България" заяви, че социалистите ще се отзоват на преговори за втория мандат.

Очаквайте подробности!



