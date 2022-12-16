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Акад. Денков посрещна партиите на кръгла маса. Ще намерят ли допирни точки?

  • 11:43, 16.12.2022
  • 12:32, 16.12.2022
    • https://www.marica.bg/tema-v-razvitie/izbori-2022/akad-denkov-posreshtna-partiite-na-kragla-masa-shte-namerqt-li-dopirni-tochki Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Акад. Николай Денков, който ще е кандидатът за премиер на "Продължаваме Промяната", организира обща среща с всички парламентарни групи днес.

На срещата се обсъждат евентуални допирни точки около приоритети за управление.

От името на ПГ на ГЕРБ-СДС на разговорите дойдоха Десислава Атанасова и Томислав Дончев.

 

На срещата ще бъдат обсъдени евентуални допирни точки около приоритети за управление.

В "Денят започва" по БНТ по-рано Надежда Йорданова от "Демократична България" заяви, че очаква на срещата да дойдат представители на всички парламентарни групи.

Христо Проданов от "БСП за България" заяви, че социалистите ще се отзоват на преговори за втория мандат.

Очаквайте подробности! 

 

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15 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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15 коментара
Леш

Леш

16.12.2022 | 12:18

https://trud.bg/%D0%BB%D0%B5%D1%88/

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1 0
ГДБОП изпрати аферите на”Промяната”с газа на прокуратурата

ГДБОП изпрати аферите на”Промяната”с газа на прокуратурата

16.12.2022 | 12:16

https://trud.bg/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/

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1 0
ДАНС докладва по статии на “Труд”

ДАНС докладва по статии на “Труд”

16.12.2022 | 12:12

https://trud.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/

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1 0
Александър Николов:Прокуратурата не ме е викала за доставките на газ-с

Александър Николов:Прокуратурата не ме е викала за доставките на газ-с

16.12.2022 | 12:09

С удоволствие бих дал информация https://trud.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BB/

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1 0
Лъжите на Кирил Петков за Николай Павлов, “Булгаргаз”и азерите

Лъжите на Кирил Петков за Николай Павлов, “Булгаргаз”и азерите

16.12.2022 | 11:53

https://trud.bg/%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/

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2 0
Петър Петров,”Възраждане”:С недоверие и насмешка посрещаме кандидатура

Петър Петров,”Възраждане”:С недоверие и насмешка посрещаме кандидатура

16.12.2022 | 11:48

Кандидатурата на Николай Денков https://trud.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/

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1 0
Десислава Атанасова:Кандидатурата на Николай Денков за премиер е обреч

Десислава Атанасова:Кандидатурата на Николай Денков за премиер е обреч

16.12.2022 | 11:45

Е обречена https://trud.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0/

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1 0
Взеха на подбив Николай Денков

Взеха на подбив Николай Денков

16.12.2022 | 11:38

https://trud.bg/%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/

Отговори
2 0
Денков ЗАПЛАШИ България:В кабинета ми ще има ТОП-експерти като…Кирил

Денков ЗАПЛАШИ България:В кабинета ми ще има ТОП-експерти като…Кирил

16.12.2022 | 10:56

Кирил Петков и Асен Василев!! https://demokrat.bg/archives/13866

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0 1
Генерал Гном лудее в Нова:Г-н Денков е мек..Радев ще даде третия манда

Генерал Гном лудее в Нова:Г-н Денков е мек..Радев ще даде третия манда

16.12.2022 | 10:53

Мандат на ДПС https://demokrat.bg/archives/13872

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1 0

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