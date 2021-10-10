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Слави обяви листите, вижте кой води в Пловдив

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Партията на Слави Трифонов също обяви листите си за изборите на 14 ноември. ИТН залага на познати лица от миналите парламенти. Пловдивският зет Тошко Йорданов пък води листите и в града и в областта. 

Листите:

1 Благоевград - Виктория Василева

2 Бургас- Ивайло Вълчев

3 Варна - Филип Станев

4 Велико Търново - Андрей Чорбанов

5 Видин - Иво Атанасов

6 Враца - Георги Георгиев

7 Габрово - Деляна Пешева

8 Добрич - Филип Станев

9 Кърджали - Александър Вълчев

10 Кюстендил - Виктория Василева

11 Ловеч - Любомир Каримански

12 Монтана - Пламен Абровски

13 Пазарджик - Станислав Балабанов

14 Перник - Станислав Балабанов

15 Плевен- Радостин Василев

16 Пловдив град- Тошко Йорданов

17 Пловдив област - Тошко Йорданов

18 Разград - Ива Митева

19 Русе- Светлин Митев

20 Силистра- Петър Димитров

21 Сливен - Ивайло Вълчев

22 Смолян - Мика Зайкова

23 София 23 МИР- Николай Радулов

24 София 24 МИР - Ива Митева

25 София 25 МИР - Андрей Михайлов

26 София област - Андрей Чорбанов

27 Стара Загора- Тихомир Тенев

28 Търговище- Радослав Бойчев

29 Хасково- Силви Кирилов

30 Шумен - Пламен Николов

31 Ямбол - Златомира Мострова

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Ивайло Йолчев

Ивайло Йолчев

Редактор

Ивайло Йолчев е работил във вестниците "7 дни спорт", "Планета спорт" и "Стандарт", агенциите Standartnews и OFFnews, както и в PR сферата. Носител на журналистическата награда "Черноризец Храбър" за 2011 г.   Още

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Коментари (3)

hasmukar

hasmukar

10.10.2021 | 20:35

кой е тоя слави ве, куче ли е, папагал ли е...?

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0 0
Спирито Санто

Спирито Санто

10.10.2021 | 17:03

Само три имена стават за нещо Радулов,Митева и Вълчев. Но умните му сценаристи ще ги повлекат. А Ванката защо не е в списъка?

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9 3
Соня

Соня

10.10.2021 | 16:53

Учиндолският плезещ се глист ще духа яко супата.

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14 3

Коментари

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