Слави обяви листите, вижте кой води в Пловдив
- 10.10.2021 | 16:15
- 10.10.2021 | 18:49
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- 3 коментара
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Партията на Слави Трифонов също обяви листите си за изборите на 14 ноември. ИТН залага на познати лица от миналите парламенти. Пловдивският зет Тошко Йорданов пък води листите и в града и в областта.
Листите:
1 Благоевград - Виктория Василева
2 Бургас- Ивайло Вълчев
3 Варна - Филип Станев
4 Велико Търново - Андрей Чорбанов
5 Видин - Иво Атанасов
6 Враца - Георги Георгиев
7 Габрово - Деляна Пешева
8 Добрич - Филип Станев
9 Кърджали - Александър Вълчев
10 Кюстендил - Виктория Василева
11 Ловеч - Любомир Каримански
12 Монтана - Пламен Абровски
13 Пазарджик - Станислав Балабанов
14 Перник - Станислав Балабанов
15 Плевен- Радостин Василев
16 Пловдив град- Тошко Йорданов
17 Пловдив област - Тошко Йорданов
18 Разград - Ива Митева
19 Русе- Светлин Митев
20 Силистра- Петър Димитров
21 Сливен - Ивайло Вълчев
22 Смолян - Мика Зайкова
23 София 23 МИР- Николай Радулов
24 София 24 МИР - Ива Митева
25 София 25 МИР - Андрей Михайлов
26 София област - Андрей Чорбанов
27 Стара Загора- Тихомир Тенев
28 Търговище- Радослав Бойчев
29 Хасково- Силви Кирилов
30 Шумен - Пламен Николов
31 Ямбол - Златомира Мострова
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Коментари (3)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
hasmukar10.10.2021 | 20:35
кой е тоя слави ве, куче ли е, папагал ли е...?
Спирито Санто10.10.2021 | 17:03
Само три имена стават за нещо Радулов,Митева и Вълчев. Но умните му сценаристи ще ги повлекат. А Ванката защо не е в списъка?
Соня10.10.2021 | 16:53
Учиндолският плезещ се глист ще духа яко супата.