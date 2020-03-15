

От Областния кризисен щаб пуснаха списък по колко клиенти ще се допускат в различните хипермаркети и магазини в Пловдив и областта във връзка с изискването да няма струпване на хора.

"Ситуацията в Пловдив и областта към момента е спокойна. Постъпилите сигнали се проверяват своевременно, като се информират кметовете на общините и органите на реда. До 14 часа са постъпили над 30 сигнала, повечето, от които са свързани с неспазването на противоепидемичните мерки в търговските обекти и условията на труд във фирми, които в момента имат дейност. Сигналите са от общините - Лъки, Раковски, Садово, както и от 6-те района на град Пловдив", заявяват от щаба.

Във връзка с взето решение за осигуряване на социална дистанция и пропускателен режим в хранителните хипермаркети и след засилената комуникация с управители и собственици на такива обекти, вече е конкретизиран допустимия максимален брой посетители в тях.

Припомням, че веригите трябваше сами да определят броя на посетителите спрямо търговската площ на магазините си.

До 100 души ще бъдат допускани в най-големите търговски вериги –ЛИДЪЛ, КАУФЛАНД, МЕТРО и ЛЕКСИ на бул.“Марица“№19. В останалите хранителни вериги в Пловдив и областта ще бъдат допускани под 90 души, като най-малкия определен брой за магазин е до 3-ма души. Допустимият максимален брой посетители е в зависимост от квадратурата на търговската площ и броя на касите. При изчакване пред обектите се осигурява дистанция от 1,5 м между хората, за което вече успешно съдействат органите на МВР, съвместно с представители на общинската власт.

„Нека бъдем отговорни и да спазваме въведения ред и противоепидемичните мерки. В сегашната ситуация, само заедно и солидарно, можем да сведем до минимум риска и пазейки собственото си здраве, да опазим здравето и живота на най-близките си хора, приятели и колеги“, апелира областният управител Дани Каназирева, която е председател на кризисния щаб.

Допустимият максимален брой посетители в хранителните хипермаркети на територията на Пловдив и областта ще бъде следният:

1. ЛИДЪЛ – 7 магазина в Пловдив и 1 в Асеновград – до 100 души

2. КАУФЛАНД – 5 магазина в Пловдив, 1 в Карлово и 1 в Асеновград – до 100 души

3. БИЛЛА – гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ № 221 – до 70 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2 – до 80 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 132А – до 50 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 124А – до 50 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 8 – до 40 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, ул. „Черешово топче“ № 2 – до 30 души

БИЛЛА – гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 131 – до 55 души

БИЛЛА – гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ № 16 – до 60 души

4. ЛЕКСИ – гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 19 – до 100 души

ЛЕКСИ – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56 ТЦ Гранд – до 70 души

ЛЕКСИ – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 78 – до 50 души

5. САНИ – гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 14 – до 20 души

6. МЕТРО – гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 135 – до 100 души

МЕТРО – гр. Пловдив, ул. „Костиевска“ № 1 – до 100 души

7. Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 3 – до 50 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 23 – до 50 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо“ № 32 – до 20 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 133 – до 60 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 102 – до 30 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 8 – до 40 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 14 – до 30 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Гонда вода“ – до 60 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Герлово“ № 1 – до 60 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 1 – до 40 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Равнища“ № 4 – до 40 души

Т-МАРКЕТ – гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ – до 70 души

Т-МАРКЕТ – гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски“ – до 50 души

8. БГ МАРКЕТ – гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 112 – до 50 души

БГ МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Бистрица“ № 6 – до 15 души

БГ МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 14 – до 30 души

БГ МАРКЕТ – гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ № 115 – до 10 човека

БГ МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 132 – до 25 човека

9. ФРЕШ МАРКЕТ – гр. Пловдив, ул. „Копривките“ № 2- до 15 души

ФРЕШ МАРКЕТ - гр. Пловдив, ул. „Гавраил Кръстевич“ № 9 - до 15 души

ФРЕШ МАРКЕТ - гр. Пловдив, ул. „Силиврия“ № 15 А – до 15 души

ФРЕШ МАРКЕТ - гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 102- до 15 души

ФРЕШ МАРКЕТ - гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин“ № 30 – до 20 души

ФРЕШ МАРКЕТ - гр. Раковски, ул. „Петър Богдан“ № 91 – до 15 души

10. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ - гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 23 – до 50 души

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ - гр. Пловдив, ул. „Михалаки Георгиев“ № 25 – до 50 души

11. БББ - гр. Пловдив, ул. „Младежка“ № 30 – до 30 души

БББ - гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 3 – до 20 души

БББ - гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен“ № 55 – до 20 души

БББ - гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев“ № 76 – до 20 души

БББ – общ. Родопи, с. Крумово, ул. „Възраждане“ № 1 – до 20 души

12. ЮЖЕН ПОЛЪХ – гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 72 – до 3 души

ЮЖЕН ПОЛЪХ – гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 38 – до 5 души

13. ПОПОВ – гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 71 – до 2 души

ПОПОВ – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 168 – до 2 души

14. СУПЕРМАРКЕТ ГАСТРОНОМ – гр. Кричим, пл. „Демокрация“ № 7 – до 7 души

15. ХИПЕРМАРКЕТ РАЙС – гр. Садово, ул. „Александър Стамболийски“ – до 5 души

16. ХИПЕРМАРКЕТ ФЕМИЛИ – общ. Садово, с. Катуница – до 5 души

17. СУПЕРМАРКЕТ КАЛОЯНОВО – общ. Калояново, с. Калояново, ул. „Асен Гаргов“ № 6 – до 5 души

18. МАГАЗИН ПЕТЪР ГАЙДАДЖИЙСКИ – общ. Калояново, с. Житница – до 4 души

19. МАГАЗИН МАГО – гр. Първомай, ул. „Черноризец Храбър“ № 6 – до 10 души

20. МАГАЗИН АРГИС – гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 4 – до 5 души

МАГАЗИН АРГИС – гр. Първомай, ул. „Спартак“ № 11 – до 5 души

МАГАЗИН АРГИС – гр. Първомай, ул. „Княз Борис“ № 31 – до 5 души

21. МАГАЗИН КООП – гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 18 – до 12 души

22. СУПЕРМАРКЕТ КУКЛЕН - гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 – до 25 души

23. МАГАЗИН СТОДИ - гр. Куклен, ул. „Демокрация“ № 23 – до 15 души

24. МАГАЗИН КАСАБОВА - гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 67 – до 25 души

25. МАГАЗИН ИДЕЯ – гр. Раковски, ул. „Петър Богдан“№ 49 – до 15 души

26. СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАЗИЯ – общ. Раковски, с. Стряма, ул. „Васил Левски“ № 85 – до 15 души

27. ДЕНОНОЩЕН МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ – гр. Раковски, бул.“Г. Раковски“ № 170 А – до 15 души

28. МАГАЗИН – общ. Марица, с. Рогош, ул. „Кочо Честименски“ № 11 А- до 5 души

29. ЕТ „ВАНЯ 96“ - общ. Марица, с. Войводиново, ул. „Христо Ботев“ 8 - до 3 души

30. БМК ООД - общ. Марица, с. Войводиново, ул. „Христо Ботев“ № 45 - до 4 души

31. ЕТ “ЗДРАВКО ШАЛАМАНОВ-ШАМИ-68“ – общ. Марица, с. Труд, ул. „Никола Петков“ № 12 – до 10 души

32. „ВАЛДИМ“ ЕООД – общ. Марица, с. Труд, ул. „Никола Петков“ № 19 – до 15 души

33. СУПЕРМАРКЕТ „СИТИ 04“ ЕООД – гр. Съединение, ул. „Ал. Стамболийски“ № 34 – до 8 души

34. СУПЕРМАРКЕТ ФАВОРИТ – гр. Съединение, ул. „Ал. Стамболийски“ № 18 – до 8 души

35. СУПЕРМАРКЕТ „НИКЕ - ТНД“ – гр. Съединение, бул. „Пловдив“ № 39 – до 8 души

36. „Б 2006“ ЕООД – гр. Карлово, ул. „Ген. Скобелев“ № 61 – до 15 души

„Б 2006“ ЕООД – гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 2 – до 15 души

„Б 2006“ ЕООД – гр. Карлово, ул. „Меден дол“ № 17 – до 15 души

„Б 2006“ ЕООД – гр. Карлово, ул. „Ал.Стамболийски“ № 74 – до 15 души

37. „ОМЕГА 75 Г“ ООД – гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе“ – петно 1. 2 – до 15 души

„ОМЕГА 75 Г“ ООД – гр. Карлово, ул. „Ген. Заимов“ № 28 – до 15 души

38. „ГАЛАКСИ 2017“ ЕООД - гр. Карлово, ул. „Ген. Заимов“ № 28 – до 15 души

39. „АБСОЛЮТ 2001“ ЕООД - гр. Карлово, ул. „Меден дол“ № 10 – до 15 души

40. „МИН – СЪЛЧЕВИ“ ООД - гр. Карлово, бул. „Освобождение“ № 15 – до 15 души

41. СУПЕРМАРКЕТ ОКТАГОН - гр. Сопот, бул. „Иван Вазов“№ 63 – до 15 души

42. СУПЕРМАРКЕТ КООП - гр. Сопот, бул. „Иван Вазов“№ 40 – до 15 души

43. СУПЕРМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ – гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 25 – до 5 души

44. МАГАЗИН МАГНОЛИЯ - гр. Хисаря, ул. „Васил Левски“ № 1 – до 5 души

45. НАРКООП „АУГУСТА“ – гр. Хисаря, бул. „Иван Вазов“ № 1 – до 5 души

46. НАРКООП „МАНДРА“ – гр. Хисаря, ул. „Радецки“ № 2 А – до 5 души

47. НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – гр. Хисаря, бул. „Христо Ботев“ № 59 – до 5 души

48. НАРКООП „МОМИНА БАНЯ“ – гр. Хисаря, ул. „Бузлуджа“ № 9 А – до 3 души

49. НАРКООП „ВЕРИГОВО“ – гр. Хисаря, бул. „Иван Вазов“ № 114 – до 3 души

50. НАРКООП „МИРОМИР“ – гр. Хисаря, ул. „Цар Асен“ № 55 – до 3 души

51. НАРКООП – общ. Хисаря, с. Черничево, ул. “Връх Орела“ № 25 – до 3 души

52. НАРКООП - общ. Хисаря, с. Михилци, ул. “Първа“ № 20 – до 3 души

53. МАГАЗИН ВЪЛЧЕВИ - гр. Хисаря, бул. „Христо Ботев“ № 54 – до 5 души

54. НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – общ. Стамболийски, с. Ново село, ул. „Първа“ № 6 Д – до 7 души

НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД – гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон“ № 20 – до 10 души

55. НОВОМЕС КОМЕРС 2 ЕООД – местност Османова могила , Асеновградско шосе +0,850 км.– до 15 души

Припомняме, че в Областна администрация –Пловдив, има дежурен телефон за сигнали -032 628 595