Учени с призив: Няма нужда от втора доза с ваксината Pfizer

Според учени, ковид ваксината на Pfizer е 92,6% ефективна след получаване на първата доза. Те призоваха световните правителства да отложат поставянето на втора доза, предаре Ройтерс.

Канадският епидемиолог Данута Сковронски и професорът по медицина Лавал Гастон де Серес казват, че техните констатации се основават на документи на Pfizer, представени на Американската администрация по храните и лекарствата.

Констатациите са подобни на 92,1 процента ефикасност на първата доза, съобщена за ваксината Moderna Inc., според Сковронски и Де Серес в статия, публикувана в New England Journal of Medicine.

Те предупреждават, че може да има несигурност относно продължителността на еднодозовата защита, но казват, че втора доза месец след първата е осигурила малко допълнителни ползи в краткосрочен план.

„Предвид настоящия недостиг на ваксини, забавянето на втората доза е въпрос на национална сигурност, което, ако бъде игнорирано, неизбежно ще доведе до хиляди хоспитализации и смъртни случаи, свързани с коронавирус в Съединените щати“, предупреждават те.

Pfizer отговори, че алтернативният режим на дозиране на ваксините им все още не е оценен и че решението зависи от здравните власти.

"В Pfizer вярваме, че е от решаващо значение здравните власти да следят прилагането на алтернативни схеми на дозиране, за да гарантират, че ваксините осигуряват максимална защита", се казва в изявление на компанията.