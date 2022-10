Публикуваното от Рус видео обаче не отразява пълния комплект въпроси, зададени към един от директорите на Pfizer – Джанин Смол, директор на звеното за развитие на пазари на фармацевтичния гигант, както и пълните отговори. Пълен запис на заседанието е публикуван в сайта на Европейския парламент – ТУК! , зададени към един от директорите на Pfizer – Джанин Смол, директор на звеното за развитие на пазари на фармацевтичния гигант, както и пълните отговори.

Специално относно това дали от Pfizer са знаели дали ковид ваксината им може да спре заразяването с COVID-19 преди пускането и за масова употреба, отговорът на Смол дословно гласеше: "По отношение на въпроса дали сме знаели дали спира имунизацията – не (Regarding the question around whether we knew about stopping immunization before it entered the market - no). Трябваше да действаме наистина бързо, за да разберем какво се случва на пазара. От тази гледна точка трябваше да направим всичко, рискувайки. Похарчихме 2 000 000 000 долара лично финансиране с риск (да ги загубим), за да проведем развойна дейност и производство, така че да сме в позиция да помогнем за решаване на пандемията. Скорошен доклад на "Импириъл Колидж" показа, че в първата година на разпространение на ковид ваксините сме спасили 4 000 000 души. Ние бяхме там, когато светът имаше нужда от нас".

Други важни въпроси касаеха това дали независими учени са потвърдили резултатите от проучванията на Pfizer как работи ковид ваксината им както и за цената на препарата. Специално темата за резултатите от проучванията на Pfizer беше повдигната от хърватския евродепутат Иван Синчич и то в контекст на твърдения в проучване от Канада (при въпроса си Синчич не посочи подробности относно имената и експертизата на хората, извършили проучването, къде е публикувано и кога), че от Pfizer не са провели проучванията си относно оригиналната си ваксина (срещу уханския вариант на COVID-19) по утвърдени научни методи – например, че не са тествали продукта върху животни, че не са утвърдили релевантни отправни точки за анализ и потвърждение на данни в процеса на извършване на проучванията, че тестовете не са обективни. "Бяха ли тези проучвания потвърдени от някой, който не е обвързан с Pfizer", попита той. "Не вярвам на нито една от информациите за това, от гледна точка на това, което знам. Но ще съм щастлива да ви дам информация по този конкретен въпрос друг път", отговори Смол.

Намеси се медицински специалист, работеща в Pfizer, която коментира относно клиничните данни, че "бяхме в пандемия, трябваше да работим, а регулаторните органи бяха с нас на всяка крачка". "Постфактум, естествено има много критики, но бих искала да посоча, че имахме "данни от практиката" при милиарди хора от цял свят, които показваха, че ваксината е безопасна и ефективна. Такава ваксина никога нямаше да е достъпна за пациентите, ако не беше безопасна", добави служителят на Pfizer.

Категорично не сме договоряли доставката на 1,8 млрд. доза ковид ваксини ("Комирнати") чрез SMS. Знам го, защото бях част от преговорите. Такива разговори засягат твърде много хора от двете страни и отнемат твърде много време, за да се извършат чрез SMS-и. Това каза Джанин Смол в отговор на питания относно най-големия договор за доставка на ковид ваксини в света (900 млн. дози плюс опция за още 900 млн.). Смол коментира темата заради интервю на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен пред The New York Times, в което тя казва, че си е писала SMS-и с главния изпълнителен директор на Pfizer д-р Алберт Бурла в продължение на месец, докато са текли разговорите за договора. От ЕК обаче не публикуваха чатовете, защото Фон дер Лайен не била длъжна да ги регистрира като документи и ги нямало в документния архив, което беше отразено от много големи медии като например Reuters. А Джанин Смол напомни, че в първата година на пандемията "всички работехме от вкъщи" и че затова д-р Бурла е дал номера на мобилния си телефон "на много политически лидери".

За цената, Смол подчерта, че не може да обсъжда, защото ценообразуването е конфиденциално т.е. търговска тайна. Тя обаче увери, че имало такъв подход, че държавите да могат да си позволят цената и не на цената на печалба.

Още в началото на заседанието председателят на специалната комисия по въпросите на Covid-19 – евродепутатът Катлийн Ван Бремпт , която е част от Прогресивния съюз на социалистите и демократите в Европейския парламент, изрично подчерта, че на заседанието е бил поканен главният изпълнителен директор на Pfizer д-р Алберт Бурла. Той не присъстваше, което накара Ван Бремпт да изрази съжаление и да изкаже позиция, че това може да се разглежда като липса на прозрачност и че прозрачността е нещо, което се дължи на гражданите на ЕС.

Предупреждение

Смол изрично предупреди, че човечеството не е застраховано от това да се появи вариант на SARS-CoV-2, който хем е заразен като Омикрон, хем е по-патогенен (т.е. по-тежък), като предишните варианти. Затова и Pfizer продължава да работи по ваксини за появяващите се нови опасни варианти на вируса.