Ново проучване твърди, че коронавирусът може да се предава не само чрез аерозолни частици, които попадат във въздуха при кашлица или настинка, но и по време на разговор, съобщават световните издания. Опасност представляват дори тези пациенти, които нямат видими симптоми на COVID-19.

Според авторите на изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, общуването със заразени хора в затворени пространства като къщи или ресторанти може да изиграе „значителна“ роля за разпространението на коронавирус.

За да изчислят размера и броя на частиците-носители на COVID-19, попадащи във въздуха по време на говорене, изследователите помолили група хора да повторят силно думите „бъдете здрави“ и след това извършили изчисления, използвайки разпръснато лазерно лъчение.

Както показал експериментът, до хиляда потенциално опасни аерозоли попадали във въздуха за минута. Те можели да останат в помещението повече от десет минути, явявайки се в същото време възможни носители на вируса.

Независимо от това, подчертават учените, няма доказателства, че аерозолите, попадащи във въздуха по време на разговор, са по-опасни от по-големите - попадащи там по време на кашлица или хрема.

