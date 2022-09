Шаная Туейн: Бях на косъм от смъртта след Сovid-19

В последния документален филм на Netflix "Not Just A Girl" за Шаная Туейн са заснети кадри от работата на кънтри мегазвездата в Лондон по шестия ѝ албум. Тя пристига с черно такси, с коса, вързана на плитка, и се свлича на дивана, за да запише песен, наречена What You Gonna Do With That Air?

Това е ярък поп хит, в който гласът на певицата сякаш докосва небесата, но се оказва, че поводът за вдъхновението ѝ е много по-мрачен.

"Става дума за тревогата от това, че въздухът ми свършва", разказва певицата. "Имах много тежък пристъп на ковид пневмония и всичко беше много трудно. Чувствах се като "О, Боже мой, просто искам да дишам".

Състоянието е било особено плашещо, защото Туейн и преди е изпитвала това стягане в гърлото си.

На върха на славата си през 2003 г. тя е ухапана от кърлеж и се заразява с лаймска болест, която причинява увреждане на нервите на гласните й струни, което спира пеенето й за почти десетилетие.

Тя се възстановява едва след тежка операция на гърлото, като през 2012 г. се появява отново с възроден глас, за да изнесе първия от двата си грандиозни концерта в Лас Вегас.

След преболедуването на ковид Туейн излиза отново на сцената. Песента What You Gonna Do With That Air е едновременно празник на живота и предизвикателство към самата нея. „Всъщност въпросът е : какво ще направиш с допълнителното време, което ти е подарено?”, споделя певицата.