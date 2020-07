Нов опасен симптом: COVID-19 променя гласа

Група учени са установили начин за диагностициране на коронавирус чрез гласа. Те са публикували изследването в „Journal of Engineering in Medicine and Biology“.

Както е отбелязано в статията, речта и гласът на човека до голяма степен зависят от дихателния апарат и ако, например, възникнат някакви проблеми с белите дробове, тогава това се отразява на начина, по който човек говори.

В хода на изследването учените са използвали гласови записи на знаменитости, при които е установено, че COVID-19 е протича безсимптомно, пише флашнюз.бг. За анализ са сравнени записи преди инфекцията и след е като станало известно за положителна проба за коронавирус.

Авторите установяват, че при заразяване с коронравирус разнообразието от звукови сигнали значително намалява. Това намаляване се проявява в характеристиките на гласа, свързани с дишането.

В същото време учените подчертават, че това са само първите стадии и те са използвали проби от гласове само на петима души, като за по-нататъшно проучване на въпроса изследването трябва да продължи.