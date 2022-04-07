Намаляват заразените с COVID-19 у нас, 7% положителни проби

За пореден ден все по-малко са новозаразените с коронавирус в страната ни. Новите случаи са едва 726, което прави 7,01% положителни проби от общо взетите 10 356.

Починали за денонощието са 19 души, от които 84% не са със завършен ваксинационен цикъл, сочат данните на Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е: Благоевград - 7; Бургас - 33; Варна - 55; Велико Търново - 17; Видин - 7; Враца - 9; Габрово - 17; Добрич - 20; Кърджали - 9; Кюстендил - 11; Ловеч - 14; Монтана - 15; Пазарджик - 14; Перник - 21; Плевен - 16; Пловдив - 37; Разград - 10; Русе - 12; Силистра - 19; Сливен - 19; Смолян - 11; София област - 20; София град - 244; Стара Загора - 22; Търговище - 6; Хасково - 25; Шумен - 14; Ямбол - 22.

1373 души са хоспитализирани, а 165 от тях се намират в интензивно отделение. 115 са новопостъпилите в болнично заведение.

През последното денонощие излекувани са 1290 болни.

4 358 480 са общо поставените дози ваксини у нас, 1748 - от изминалите 24 часа.