Kaкво се случва със Студентски бригади - Лято 2020?

Ще има или не Студентски бригади - Лято 2020? На този етап програмата се забавя с 13 дни, но не се отменя. На фона на бързо променящата се международна обстановка и хилядите студенти, и работодателите в САЩ, и агенциите у нас, са на етап изчакване, за да видят какво ще се случи в близките седмици.

От Tribune.bg разговаряхa с хора от бранша, за да разкажат с какво бригадите са толкова привлекателни за младите българи.

Казвам се Петър Стоянов и съм на 29 г. Аз съм управител и съосновател на AIM Work and Travel, една от най-големите компании за студентски бригади в САЩ. А в това неприятно време искам да ви разкажа малко повече за програмата за културен обмен в САЩ, в която всяка година взимат участие повече от 6000 български студенти.

Летните месеци за младите хора са на първо място дългоочаквани, но също така и стриктно планирани. Доста преди началото на лятото студентите пресмятат кога приключва семестриалното им обучение, за да може да планират почивката си, да набележат летните дестинации или за да работят у нас или в чужбина.

Тези, чийто план включва работа в чужбина, най-често избират т.нар „бригада“, за да запълнят лятото си. Думата бригада обаче често предизвиква в хората негативни асоциации с „тежка или неползотворна работа“. В зависимост от годината на раждане тази негативна натовареност на думата, някои от нас лично са изпитали на гърба си, бидейки част от различните комсомолски движения по време на социализма в България, а други само са чували бригадирски истории от въпросния период.



Днес обаче алтернативата, която студентите, обучаващи се в редовна форма имат, е много по-различна и пълноценна. Международната програма за културен обмен в САЩ (т.нар студентска бригада) дава възможност на точно 109 000 студенти от цял свят в редовна форма на обучение всяко лято да живеят и работят на територията на Съединените Американски Щати за максимален период от 4 месеца за работа, като след това разполагат с допълнителни 30 дни за пътуване и/или подготовка за прибиране обратно към България.



Тук не става дума единствено за физически труд срещу заплащане, а за една уникална възможност студентите да развият свои личностни и професионални качества като: подобряване на работни и организационни навици, адаптиране в различна среда, повишаване нивото на разговорен и/или писмен английски език, комуникация с хора от различни култури.

Престоят в Америка може спокойно да се приеме като „Неформално и практическо обучение“ за студентите. Това е нещо, което повечето учебни заведения в България за съжаление не предоставят, въпреки огромната нужда именно от такива практики. За да може, завършвайки своето висше образование, човек да бъде уверен в уменията си.



AIM Work and Travel е агенция в България, която годишно изпраща на работа и стаж в Америка стотици наши и чуждестранни студенти. Освен програмите в Америка, екипът ни работи усърдно и по програмата Erasmus+, по която хиляди студенти могат да посещават различни държави от Европа на стажове, семинари, обучения, обмени и т.н.

Ако сравним двете програми Erasmus+ и „J1 Exchange Visitor program USA“, ще намерим много сходства. По-осезаемата разлика, поне според повечето хора е, че престоят в Америка е възможен само през лятната ваканция, докато по Erasmus+ студентите могат да пътуват и през учебно време. Но в програмата за САЩ могат да вземат участие и завършили студенти - „J1 Intership program USA”, като те работят по специалността си между 6 и 12 месеца. Друга част от програмата е “J1 High School Program“, където участват деца в своето гимназиално обучение за период от 1 или 2 срока.

Още в началото направихме разграничение между побългареното „Студентска Бригада“ и Cultural Exchange program, тъй като вторият термин е реалното име на програмата.

И това наистина е така – агенциите осигуряват нужните документи и работното ти място, но от теб зависи „to make the best of it“. Опитът, който ще придобиеш, освен практически е и чисто човешки – да опознаеш чужди култури от първа ръка, но и да ги разбираш, да се адаптираш, да намериш сходствата, да общуваш свободно. Това простичко казано означава премахване на бариерите, които ограничават, възпират, пречат.



Студентската бригада е инвестиция, която те прави по-свободен както физически (давайки възможност да се върнеш обратно със значителни спестявания), така и духовно, счупвайки всички онези бариери, които живеят в теб.

Екипът на AIM Work and Travel споделя, че програмата през лятната ваканция в Америка дава възможност на студентите да се адаптират много по-бързо на пазара на труда в България, в сравнение със студенти, които през 4-те години на своето обучение не са участвали в подобни програми. Дори, колкото и странно да звучи, студентите, които са били в Америка, са много по-мотивирани да се върнат да работят в България или да реализират нови бизнес идеи у нас, а не да емигрират, което е типична практика. Работната среда в България предоставя все повече възможности за хората с висше образование да се адаптират и развиват в различните сфери на бизнеса, особено когато имат практическия опит и придобити умения от културните обмени и студентски програми, които да имплементират у нас.

Според проучване, направено от AIM Work and Travel под 3% от студентите участвали в програмата Work and Travel решават да емигрират в Америка, като мнозинството от тези, които са решили да го направят, решават да продължат висшето си образование там, да направят свой бизнес или търсят начин за работа по специалността. Останалите 97% се завръщат и успешно се реализират в България. Може би тези статистики са били много различни в края на 90-те години, но пазарът на труда у нас сега е много добре развиващ се, а все повече чуждестранни компании дават шанс за израстване на хората с висше образование.

Наред с всички неща казани по-горе, можем да обобщим, че „Студентската Бригада в САЩ“ учи студентите да бъдат самостоятелни, организирани, трудолюбиви, уверени в себе си. Не просто да вярват в развитието на държавата ни, а самите те да са тласъкът към по-доброто утре, самите те със своя опит да носят така желаната промяна.



Това е така, защото в САЩ отива именно онази част от студентите, която може и представя България в друга, по-добра светлина. И да, когато в Америка те попитам от къде си, ти можеш с гордост да кажеш аз съм българин и първата реакция на никой няма да бъде (кражби, Източна Европа и т.н.), а по-скоро ще бъде - интелигентен и отговорен човек.