Десетте места, където най-често се заразяваме с COVID

Обществен транспорт

Пътуването до работното място е необходимо зло, независимо дали ни харесва, или не. То обаче може да е опасно, именно това е и част от смисъла на хоумофиса.

"Пътуването или общественият транспорт също увеличават риска от заразяване с COVID-19 просто защото сте с голям брой хора в закрити помещения", каза д-р Вивек Чериан, лекар по вътрешни болести, цитиран от Eat This, Not That.

Докато д-р Чериан се съгласява, че има истина във факта, че ако сте в самолет и носите маска, всъщност сте в безопасност (тъй като въздухът се филтрира през HEPA филтри), това не означава, че съвсем всичко е безопасно.

"Все още трябва да минете през летището, да преминете през охраната и да се качите на самолета", посочва д-р Чериан.

Хотели

Всички имаме нужда от почивка в момента, но трябва да внимаваме много, когато посещаваме хотел.

Не забравяйте да използвате антибактериални кърпички, за да почистите дистанционното управление и други предмети, които докосвате често в помещенията, преди да ги използвате. Винаги носете маска, когато сте в асансьор или друго общо помещение в хотела, съветват специалисти.

Кино и театри

Ето още едно вътрешно пространство, перфектно за споделяне на вируси.

"Киносалоните се превръщат в място, което вероятно ще хванете COVID поради тяхната лоша вентилация и много хора в непосредствена близост в продължение на часове", казва д-р Лахита.

Освен това емоциите по време на гледането на филм/пиеса също предразполагат разпространение на вируса в помещението (например смехът).

Спортни събития

Викащи тълпи, много хора на едно място, липса на маски - очевидно тук вирусът може да се разпространи безпроблемно.

"Спортните събития са гореща точка, защото толкова много хора са струпани заедно на едно място, дишат, крещят и аплодират в непосредствена близост", отбелязва д-р Лахита.

Плаж/басейни

Може да са на открито, но множеството хора на едно място не ограничават риска от заразяване с коронавирус. Според лекарите това са едни от местата, на които би трябвало най-малко да искате да бъдете особено ако не сте ваксинирани.

Делта вариантът се разпространява и на открито, предупреждават специалистите.

Заведения

Ресторантите остават риск, защото независимо от всичко, ние сваляме маските си, за да седнем и да ядем или пием, както и всички около нас.

"Доста често вентилацията не е добра. Склонни сме да говорим по-силно (особено ако сме в бар със силна музика) и това всъщност може да увеличи количеството на отделените капчици при дишане във въздуха", предупреждават лекарите.

Фитнеси

Всички искаме да се върнем във форма, но за съжаление същото предупреждение важи и за спортните зали.

"По-вероятно е да хванете Covid в спортни зали, където маските не се носят по време на тренировка", казва д -р Робърт Г. Лахита.

Религиозни центрове и церемонии

Религията, религиозните служби и тържествата остават изключително важни. Те обаче са безспорно рискови.

"Религиозните центрове представляват място на масови инфекции, като се има предвид количеството време, прекарано там, и разрешеният брой хора, дори и с всички предпазни маски", каза д -р Катерина Шкодзик.

Скорошно проучване използва данни от мобилни телефони, за да определи местата, които представляват висок риск от заразяване с Covid-19. Те показват движението на хората и времето им на задържане на определени места. По същество не само броят на хората, събрани на определено място, може да увеличи риска от инфекция, но и времето, прекарано там, показва проучването.

Ако все пак посещавате храм или църква или друг дом за поклонение, не забравяйте да го направите, докато сте с маска и спазвате физическа дистанция.

Сватби/партита

Отново струпване на хора, смях, емоции, танци - всичко това не предполага нито маски, нито дистанция.

Пипането на дръжки на врати, междувременното хапване и близкият контакт с хората предразполагат лесното разболяване.

Спортни активности - йога, аеробика, зумба, танци

Много хора на едно място, които дишат, потят се, имат физически контакт, както и докосват едни и същи предмети.

Специалистите препоръчват тези тренировки да се провеждат дистанционно, доколкото е възможно, или сами вкъщи да правим упражненията.