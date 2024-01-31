Covid-19 у нас: 93 новозаразени, няма починали
- 07:15, 31.01.2024
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93 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие
Направени са 2 474 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Няма болни, регистрирани като починали за периода, но 29 са излекувани.
В болници за лечение остават 279 пациенти. От тях 42-ма са в интензивни отделения. 18 са новоприетите пациенти.
През последните 24 часа са поставени 15 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 10; Варна - 9; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 2; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 3; Плевен - 0; Пловдив - 10; Разград - 0; Русе - 5; Силистра - 1; Сливен - 2; Смолян - 2; София област - 2; София град - 26; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 1; Ямбол - 3 души, предаде "Фокус".
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