Covid-19 у нас: 7 нови случаи, няма починали
- 07:00, 18.04.2024
- 07:06, 18.04.2024
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7 са новите случаи на коронавирус у нас
Направени са 888 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Положителни са близо 0,8 % от пробите.
Няма починали, но и няма излекувани.
В болници за лечение остават 133 пациенти. От тях 22 са в интензивни отделения. Няма и новоприети пациенти.
През последните 24 часа са поставени 4 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 1; Варна - 0; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник -0; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе -2; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 1; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 .