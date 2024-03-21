Covid-19 у нас: 12 новозаразени, двама души са починали

12 са новите случаи на коронавирус у нас

Направени са 1232 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 0,97 % от пробите.

Двама са починали, но и 1 е излекуван.

В болници за лечение остават 146 пациенти. От тях 22 са в интензивни отделения. Само 2 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 13 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас -0; Варна - 2; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник -0; Плевен - 1; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 4; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0, предаде "Фокус".