COVID-19 по света: Европа се готви за отпускане на мерките

Нови изследвания показват, че вече има най-малко 12 700 мутации на коронавируса, съобщава ДЕ24.



След като датското правителство взе грешно стратегическо решение именно заради уж опасна мутация на коронавируса и нареди убийството на милиони норки, които сега гният в масови гробове, възниква въпросът как да се класифицира рискът от вирусни мутации. Сега изследователите са съгласни, че мутациите на коронавируса няма да ускорят глобалното му разпространение. Това сочи ново публикуваното проучване.

„За щастие установихме, че нито една от тези мутации не е ускорила разпространението на Covid-19“, казва Луси ван Дорп, професор в Института по генетика в Университетския колеж в Лондон, за резултатите от изследването. За тази цел е използван набор от данни за вирусни геноми от 46 723 души от 99 държави. По време на своя анализ изследователите са открили над 12 700 мутации или промени в новия коронавирус.



За разработването на ваксини може да се наложи постоянно адаптиране към вируса, твърдят учените.



"Трябва да останем бдителни и да продължим да наблюдаваме новите мутации, особено след въвеждането на ваксините“, казва Ван Дорп.



Отдавна е известно, че вирусите постоянно мутират и това не се отнася конкретно за коронавируса. Грипните вируси например се променят много по-често от другите видове вируси.

Американската авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс“ започна да доставя ваксината срещу коронавируса, произведена от фармацевтичната компания Pfizer, до складове в САЩ и в Европа, съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл".

В сътрудничество с Pfizer е започнала доставките на ваксината с товарни чартърни полети. В момента се зареждат складове в американския щат Мичиган и в Белгия. По-късно са планирани доставки в щата Уисконсин и в Германия.

За извършване на доставките авиокомпанията е поискала от Федералното авиационно управление на САЩ разрешение за транспорт на 6,8 тона сух лед, което е пет пъти повече от разрешеното по закон. Ледът е необходим за поддържане на ниска температура на борда, за да може ваксината да се съхранява безопасно.

Миналата седмица германската фармацевтична компания BioNTech и нейният американски партньор Pfizer изпратиха до управлението по санитарен надзор на качеството на хранителните продукти и медикаменти в САЩ искане за регистрация на ваксината срещу коронавирус. Специалисти от надзорния орган ще проучат искането, а след това то ще бъде разгледано и от колегия независими експерти, които трябва да се съберат на 10 декември. По този начин, използването на ваксината в извънредни ситуации може да бъде одобрено около средата на декември.

По-рано BioNTech и Pfizer казаха, че са готови да започнат разпространение на ваксината до няколко часа след одобрението ѝ, и че ефективността ѝ е 95%.

„Ваксината със сигурност ще промени играта, но не веднага. Ще отнеме време да се ваксинират първо най-уязвимите групи, а и ние ще трябва да продължим да спазваме социална дистанция и други мерки срещу разпространението на коронавируса. Освен това ще има хора, които ще откажат да се ваксинират. Въпреки всичко успешните резултати на първите ваксини са много добра новина. Ако успеем да ваксинираме около две трети от хората по света, ще можем да овладеем разпространението на вируса“.

Това каза пред БНР Андреа Тейлър, която е част от екипа на Световния здравен център за иновации към университета в Дюк. Тя е убедена, че едно от първите предизвикателства е осигуряването на ваксини, с което богатите западни държави със сигурност ще се правят по-добре.

„Ние обаче мислим, че бедните страни няма да имат достъп до ваксината и ще трябва да разчитат единствено на Ковакс, а това ще осигури ваксиниране на около 20% от населението. Със сигурност няма да е достатъчно“.

Ковакс е световен механизъм за безвъзмездно доставяне на бъдещата ваксина срещу Covid-19, който цели да осигури справедлив достъп до нея.

„Добрите новини дойдоха от ваксината на Оксфорд/Астра Зенека миналата седмица, тъй като тя ще струва 3-4 долара на доза за бедните страни. Те имат фабрики, които могат да осигурят производството на ваксината на място и изобщо стратегията им е насочена към страни с бедно и нискодоходно население“.

Именно тази ваксина е спасението за бедните държави не само заради ниската си цена, допълни в предаването „Събота 150“ Антъни Макдонъл от Центъра за световно развитие в Европа, където е създаден модел за разпространението на ваксината срещу Covid-19:

„Ваксината на „Пфайзер“ трябва да бъде съхранявана при минус 70 градуса по Целзий, което е много трудно. Разработеният от „Модерна“ препарат изисква съхранение при минус 20 градуса, което също е доста сериозно предизвикателство. В същото време ваксината на „Оксфорд/Астра Зенека“ изисква между 2 и 8 градуса, за да бъде правилно съхранена, което е в пъти по-лесно за изпълнение“.

Това е единственото възможно за бедните страни, които не могат да си позволят почти военната подготовка, която се извършва в Съединените щати и част от западноевропейските държави. Именно богатите дори се презапасяват с ваксини и се опитват да осигурят от повече от един вид ваксина, защото различните разработки са подходящи за различни групи от хора, допълни Тейлър:

„Те не знаят коя ваксина ще бъде успешна и коя първа ще достигне до пазара. Ето защо държавите инвестират в технологии, които са им нужни за съхранението. Освен това самите ваксини ще са им нужни с години“.

Освен съхранението сериозно предизвикателство е и доставката на ваксините. Някои държави ще се опитат да произвеждат ваксините на собствена територия. Не е изключено и изграждането на нова инфраструктура за производство на ваксини, категоричен е Антъни Макдонъл.

Първите, които ще бъдат ваксинирани, са уязвимите групи - възрастните хора, пациентите с хронични заболявания, при които Covid-19 почти сигурно ще доведе до усложнения, както и медицинския персонал. Това е имунизационният план, създаден в Обединеното кралство и най-вероятно към такъв модел ще се насочат повечето държави. Именно на него се базира и последният модел, създаден от екипа на Макдонъл.

„Надеждата ми е, че няма да остане част от света, в която няма да е запознала ваксинация, догодина. Ние обаче няма да успеем да ваксинираме всички хора. Въпреки това светът ще бъде по-сигурно място, ако успеем да дистрибутираме ваксината навсякъде. Сега знаем много повече за вируса, затова най-вероятно навсякъде ще се започне с ваксинирането на по-възрастните хора, тези над 65-годишна възраст“.

По думите на Андреа Тейлър има много други въпроси, които трябва да бъдат уредени, освен просто да има разработена ваксина.

„Например, трябва да бъдат осигурени доставки и на консумативи, за да сме сигурни, че ще се стигне до ваксинация на хората. Това обаче е огромно количество консумативи, които най-вероятно ще бъдат транспортирани по море, а не по въздуха. Ето защо е необходимо те да са напълно готови и когато има одобрена ваксина, да потеглят към крайната си точка“.

И двамата анализатори са категорични, че цената на ваксините има значение. Това ще е фактор, който ще е водещ през следващите две-три години, докато на пазара не се появят достатъчно алтернативни ваксини. А ще има ли достатъчно дози?

„Изчисленията ни сочат, че ще минат две или три години преди да имаме достатъчно“. В глобален мащаб, категорична е Андреа Тейлър, която не изключва възможността извън напълно обективните научни и логистични предизвикателства, справянето с пандемията да се сблъска с проблеми от геополитически характер.

Властите в американския окръг Лос Анджелис, в щата Калифорния препоръчаха на 20-те милиона жители да не напускат домовете си, ако не е наложително, на фона на увеличаване на броя на случаите на зараза с новия коронавирус, предаде Ройтерс.



Новите мерки във втория по големина американски град влизат в сила в понеделник, 30 ноември и ще продължат поне до 20 декември.

Почти всички социални събирания, в които участват членове на повече от едно домакинство, ще бъдат забранени. Изключение са религиозните служби и протестите, съгласно конституционно защитените права.



Отворени остават плажовете, туристическите пътеки и парковете, при спазване на социална дистанция и носене на маски. Ще работят също голф игрищата, тенис кортовете, местата за скейтборд и други обекти за отдих.Обслужването в ресторанти, барове, винарни и бирарии е само за доставки по домовете и храна за вкъщи.



По данни на властите, през последните пет дни всекидневно са били регистрирани средно по 4751 нови случаи. За последното денонощие от Ковид-19 са починали 24 души.



Общо в района на Лос Анджелис досега са установени близо 388 000 заразени, а починалите са 7600.

Канада обяви близо 6000 нови заразени с коронавирус за последното денонощие. Това е рекорд за страната и от здравните власти продължават да отправят молби към обществеността да забавят разпространението на пандемията.

Случаите в петък са 5963, с което общият брой на заразените от началото на пандемията стана 358 741. 286 500 са пациентите, които са излекувани от вируса. 96 са новите смъртни случаи, а жертвите от началото на пандемията са 11 894.

Над 2350 са хоспитализирани.

Канадските власти обявиха хората да спазват мерките и изразиха готовност да помагат.

Редица европейски страни отчитат забавяне на разпространението на коронавируса и подготвят поетапно вдигане на ограниченията. Заради наближаващите празници обаче на много места се въвеждат гъвкави мерки, които ще важат до края на декември.

От днес влиза в сила първият етап от вдигането на националната карантина във Франция, наложена заради коронавируса. Ще бъдат отворени отново търговските обекти, които не продават стоки от първа необходимост, както и молитвените храмове.

„За нас е важно да отворим отново, защото този уикенд може да е съдбоносен, с наближаващите празници. Ще се опитаме да наваксаме изгубеното през ноември и много разчитаме на тези дни”, каза управителят на магазин Мишел Саяг.

Въведените на 30 октомври карантинни мерки ще бъдат облекчени и хората ще могат да се разхождат вече до три часа, в радиус от 20 км от домовете.

Белгия също разхлабва част от въведените мерки. От 1 декември отварят отново магазините, но ограниченията по коледните празници остават строги.

„Отварянето на магазините ще стане при едно условие: че се направи отговорно и по безопасен начин. В идните седмици няма да има пазаруване за удоволствие. Ще трябва да се пазарува бързо и самостоятелно, освен ако не се придружава човек, който се нуждае от помощ”, обяви министър-председателят на Белгия Александър де Кро.

Премиерът подчерта, че тази година Коледа и новогодишната нощ ще бъдат празнувани различно и ограниченията за семейни събирания ще останат непроменени и през коледните празници.

Португалия въведе допълнителни ограничения за предотвратяване на разпространението на коронавируса около предстоящите на 1 и 8 декември национални празници. Пътуванията между населените места са забранени на два етапа – от снощи до 2 декември и от 4 до 9 декември. Полицията вече извършва проверки.

„Разбирам, че това е необходимо. Часът е малко неудобен, защото по това време се прибираме от работа и сме уморени, но те си вършат тяхната работа”, смята жителят на Лисабон Едуардо Сантош.

Училищата ще бъдат затворени в понеделниците преди двата празника, а магазините ще трябва да затворят рано.

Унгарското правителство удължи от 1 декември тази година до 1 февруари 2021 г. забраната за влизане в страната на чужденци без съществена причина като мярка за борба разпространението на коронавируса, предаде БТА.

Чуждите граждани в момента могат да влязат в Унгария само по уважителна причина. Унгарските граждани след връщането си от чужбина трябва да се самоизолират. Тези мерки бяха приети с цел да не се допусне внасяне на заразата от чужбина.

В Унгария сега действа извънредно положение и нощен полицейски час.

Франция отчита забавяне на разпространението на коронавируса днес - ден преди да отворят врати магазините, продаващи стоки, които не са от първа необходимост, предаде "Ройтерс".

Броят на новозаразените през последното денонощие е 12 459, докато вчера беше с над хиляда, а миналият петък с 10 хиляди повече, сочат данни на здравното министерство.

Президентът Еманюел Макрон каза тази седмица, че въведените на 30 октомври карантинни мерки може да бъдат вдигнати на 15 декември, ако дотогава новите случаи намалеят до 5000 дневно, а пациентите в интензивни отделения са между 2500 и 3000.

Страната е на седмо място по смъртност от Covid-19 след САЩ, Бразилия, Индия, Мексико, Великобритания и Италия.

Управляващите в Белгия постигнаха консенсус за облекчаване на строгите мерки, въведени заради коронавируса.

От 1 декември отново отварят врати нехранителните магазини, но при стриктни условия - максимум 1 клиент на 10 кв.м. За тези, които са с по-малки пространства, се допускат едва по двама души едновременно. Хотелите, ресторантите, кината, както и салоните, в които се осъществява физически контакт - като фризьорските и тату, остават затворени поне до 15-ти януари.

Врати отварят също музеите и басейните от следващата седмица.

Смекчава се и вечерният час за Коледните празници - в нощта на Бъдни вечер ще бъде възможно оставането в семейна среда до полунощ. Хората, които живеят сами, ще могат да канят не повече от двама души едновременно за Коледа.

Вечерният час по изключение ще бъде от полунощ до 5 часа сутринта. Управляващите подчертават, че не може да се говори за пълно падане на карантината преди 1 февруари.

Резултатите от въведените мерки ще бъдат оценени в средата на януари.

Правителството на Гърция ще определи максимална цена за молекулярни PCR и бързи антигенни тестове, провеждани в частни клиники и лаборатории, съобщи в петък генералният секретар по търговията и защитата на потребителите Панайотис Стампулидис, цитиран от електронното издание на вестник Kathimerini.



Ценовата граница за PCR тест ще бъде определена на 40 евро, а за бърз антигенен тест - 10 евро, каза той пред журналисти на редовния брифинг за пандемията.



Решението ще бъде включено в изменение, което ще бъде внесено от Министерството на развитието през следващите дни.

В същия брифинг професорът по педиатрия и инфекциозни болести от Националния и Каподистрийски университет в Атина Вана Папаевангелу заяви, че експертната комисия, съветваща правителството по въпросите на пандемията, все още не обмисля постепенното премахване на ограничителните мерки, наложени за ограничаване на разпространението на вируса, предаде "Фокус".



„Облекчаването на процента на нивото на заразяване е по-бавно от това, което очаквахме“, каза тя и добави, че 86% от интензивните отделения в страната са запълнени.



Заместник-министърът на гражданската защита Никос Хардалиас определи 18 региона в страната с най-голям вирусен товар: Пела, Драма, Солун, Гревена, Флорина, Пиерия, Иматия, Серес, Лариса, Кукуш, Халкидики, Магнезия, Ксанти, Кардица, Марица, Кавала, Родопи и Трикала.

Частичните карантинни мерки в Германия може да бъдат удължени до началото на пролетта, ако разпространението на коронавируса не бъде поставено под контрол, заяви икономическият министър на страната Петер Алтмайер в публикувано днес интервю, предаде Ройтерс.

Пред „Ди Велт“ Алтмайер заяви, че не е възможно окончателно отпадане на мерките, докато има над 50 новозаразени на 100 000 души в големи части на Германия.

„Имаме три или четири дълги зимни месеци пред нас. Възможно е ограниченията да останат в сила през първите месеци на 2021 г.“, каза той.

Засега мерките са в сила поне до 20 декември – затворени са баровете и ресторантите, но училищата и магазините работят.

По данни от днес новите случаи на коронавирус в Германия са 21 695, с което общият им брой от началото на пандемията достига близо 1,03 млн.

