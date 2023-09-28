Близо 800 ваксини поставиха за денонощие, 12,4% са новозаразените
- 06:45, 28.09.2023
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238 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1914 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Положителни са близо 12,4% от пробите.
Един е починал, а 67 са излекувани.
В болници за лечение остават 315 пациенти. От тях 19 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са поставени 793 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 7; Бургас - 30; Варна - 15; Велико Търново - 5; Видин - 6; Враца - 9; Габрово - 7; Добрич - 4; Кърджали - 1; Кюстендил - 1; Ловеч - 4; Монтана - 1; Пазарджик - 3; Перник - 4; Плевен - 1; Пловдив - 17; Разград - 1; Русе - 10; Силистра - 16; Сливен - 5; Смолян - 3; София област - 0; София град - 55; Стара Загора - 8; Търговище - 8; Хасково - 8; Шумен - 5; Ямбол - 4 души.
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