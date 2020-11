Астроложката Джесика Адамс, предрекла пандемията с COVID-19, участва в сутрешното шоу "This Morning with Philip and Holy" и разкри всичко за техниката си, а така също и какво да очакваме около този проблем със световен мащаб, пише blitz.bg.

„Използвам същата техника, използвана от Нострадамус и британския астролог Уилям Лили“, казва тя.

„Видях пристигането на вируса, публикувах го на уебсайта си и след това за втори път прогнозирах пристигането на вируса и неговото разпространение“, каза Адамс.

„Сега се връщаме в миналото с този вирус. Ситуацията в обществата е подобна на тази от Втората световна война. Завръщането към нормалния живот все още не се вижда, всичко зависи от събитията през следващата година“, разкри тя.

„Няколко дни преди Коледа следва периода на Водолей, така че в този период да има по-силна връзка между хората, бъдете внимателни с кого прекарвате празниците, защото ще прекарате цялата следваща година с тези хора, така че се опитайте да си направите компания с тези, с които ще ви е приятно,“ казва Джесика.