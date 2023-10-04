305 нови случая на коронавирус, двама починаха

305 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2230 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Положителни са близо 14% от пробите.

Двама са починали, а 252-ма са излекувани.

В болници за лечение остават 343 пациенти. От тях са 26 в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 2730 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 4; Бургас - 33; Варна - 16; Велико Търново - 6; Видин - 2; Враца - 4; Габрово - 5; Добрич - 3; Кърджали - 0; Кюстендил - 4; Ловеч - 3; Монтана - 5; Пазарджик - 16; Перник - 4; Плевен - 0; Пловдив - 20; Разград - 3; Русе - 13; Силистра - 7; Сливен - 14; Смолян - 1; София област - 12; София град - 100; Стара Загора - 15; Търговище - 2; Хасково - 5; Шумен - 5; Ямбол - 3 души.