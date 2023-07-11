26 са новозаразените с коронавирус, четирима починаха

Новите случаи на коронавирус в страната ни са 26 за последното денонощие. Направени са 1815 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1,4% от пробите.

Четирима са починали, a 35 са излекувани.

В болници за лечение остават 102 пациенти. От тях 14 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 11 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 0; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 2; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 5; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 2; Сливен - 4; Смолян - 0; София област - 1; София град - 8; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.