18% станаха положителните тестове за COVID-19

80 са новите случаи на коронавирус в страната ни. Направени са 435 теста, от които положителни са близо 18,4%, сочат данните на Единния информационен портал.

Няма починали, а 1 e излекуван.

В болници за лечение остават 224 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 12; Варна - 5; Велико Търново - 3; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 5; Перник - 2; Плевен - 1; Пловдив - 6; Разград - 0; Русе - 5; Силистра - 0; Сливен - 3; Смолян - 1; София област - 2; София град - 22; Стара Загора - 1; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 2 души.