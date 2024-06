Много от учителките, обвинени през последната година, са омъжени, а една от тях дори е обявена за учителка на годината

Учителка по испански език от Северна Каролина е обвинен в изнасилване на 14-годишен ученик.

37-годишният Хейди Монрой е била арестувана във вторник и обвинен в изнасилване и други престъпления след разследване на служители на средното училище Wellcome в Грийнвил.

Съобщава се, че служител на училището е започнал проверката след сигнал от друг работник. Според съдебните документи, с които се е запознал WITN, престъпленията са извършени на 5 април.

Служителят по обществена информация в училищата на окръг Пит заяви, че Монрой, която е родом от Колумбия, вече не е служител в гимназията.

Монрой е работила в училището от август 2022 г.

От сряда тя е задържана без право на гаранция.

