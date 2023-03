"Зомби гъба" откриха в гора край Истанбул

Изследователите наскоро се натъкнаха на рядка гъба, наречена Cordyceps militaris, известна още като "гъбата зомби". Тя бе открита в гората Самандъра в азиатската част на Истанбул.

Последните оцелели

„Зомби гъбата“ стана обект на любопитство в световен мащаб с излизането на сериала „Последните оцелели“ (The Last of Us). Американски постапокалиптичен драматичен телевизионен сериал (2023) на HBO e базиран на видео игра от 2013 г., в който мащабна гъбна инфекция превръща засегнатите хора в зомби.

Академични изследвания на гъбите

Изследователят на естествени гъби Наим Гюлеч, който се натъкна на гъбата в гората Самандъра в Истанбул по време на изследване, и микологът Селиме Семра Ерол, която провежда академични изследвания на гъбите, използвани за медицински цели, разкриха пред Анадолската агенция (AA) по-малко известни подробности, свързани с гъбата.

Има важно място в китайската традиционна медицина

Ерол работи върху докторантурата си върху медицинските гъби в университета Дюзче и през последните 5 години провежда академични изследвания върху медицинските гъби, тяхното производство и медицински ефекти. Тя обясни, че тази гъба има важно място в китайската традиционна медицина от хиляди години поради своите фармакологични свойства. Семейството на гъбите, към което принадлежи, е на повече от 400 години.

Расте в Хималаите и Тибет

„Тази гъба е важна, тъй като е била използвана като източник на лечение в традиционната китайска медицина от хиляди години", сподели Ерол.

Обикновено гъбата расте на голяма надморска височина в Хималаите и Тибет и се консумира като храна, особено в Индия и Китай.

Гъбата съдържа активни вещества и съединения, използвани при лечението на бъбречни и чернодробни заболявания.

Стимулатор на енергийното ниво

Тези гъби се използват особено в традиционната китайска медицина като дневен стимулатор на енергийното ниво и ускорител на метаболизма. Ерол допълни, че е разкрито, че тримата бегачи, които подобрили 5 световни рекорда на състезания от 1500, 3000 и 10 000 м. на Националните игри през 1993 г., проведени в Пекин, са използвали гъба от рода Cordyceps.

За първи път в този географски район

Ерол отбеляза, че откриването на гъбата в Турция е много вълнуващо за изследователите на гъбите, защото е за първи път в този географски район. Тя добави, че се опитва да произведе мицел от събраните от нея проби от гъби. Проучванията ѝ за местното производство на този вид продължават.

Над 2500 вида гъби в Турция

Гюлеч, естествен изследовател на гъби сподели, че повече от 2500 вида гъби са открити досега в Турция, като повече от 1000 от тези гъби се срещат в горите. Досега той е проучил 219 от тези гъби, но безспорно най-интересната от тях е Cordyceps militaris.

„Занимавам се с гъби от около 20 години. Търсих тази гъба в горите много години. Щастлив съм, че открих гъбата cordyceps militaris в боровите гори на Истанбул“, допълни Гюлеч.

Той заяви, че въпреки че е малка гъба, тя може лесно да бъде забелязана поради червения си цвят. Тя трябва да се търси на места, където боровете са нападнати от борови бръмбари.

Притеснения, че гъбичките ще превземат нервната система

„Някои се притесняват, че гъбичките кордицепс ще превземат човешката нервна система както във филма и ще ги превърнат в зомбита. Това не изглежда научно възможно“, сподели Гюлеч.

Той добави, че гъбичките Cordyceps не могат да растат при температури над 25 градуса по Целзий.

"Затова развитието на тази гъба при хора или други бозайници с телесна температура 37 градуса по Целзий, завладяване на тялото и причиняване на каквато и да е вреда е невъзможно от медицинска гледна точка", увери той.

Той подчерта, че гъбата има значение в превантивната медицина, но се налага да се проведат повече изследвания върху нея.